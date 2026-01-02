El DNI, entregado por el RENIEC, es el documento que permite identificar de manera oficial a cada persona en Perú. Es fundamental tenerlo a mano, ya que contiene la información necesaria para trámites legales y administrativos. Asimismo, tienes la posibilidad de modificar o actualizar los datos del registro, asegurando que siempre estén correctos y vigentes.

¡Rectifica tu DNI AHORA! Sigue esta guía paso a paso para corregir nombres, apellidos y más

Si requieres actualizar datos de tu DNI Electrónico, como foto, firma, huellas, dirección u otra información registrada, puedes solicitar la rectificación directamente en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Ten en cuenta que cualquier modificación en los datos de tu DNI Electrónico implica la emisión de un nuevo documento, garantizando que la información corregida se refleje correctamente en la versión física.

Cuáles son los requisitos

Para actualizar tu foto, puedes tomártela de manera gratuita a partir de los 7 años de edad en los centros de atención del Reniec operativos para foto-captura.

Para actualizar tu dirección, presenta un recibo de servicios públicos o tributo municipal, con una antigüedad no mayor a 6 meses, donde conste la dirección a registrar.

NOTA: Las personas casadas antes del 04 de octubre de 1930 podrá acreditar el estado civil con el Acta de Matrimonio Religioso, certificado por el notario eclesiástico.

Para cambiar tu firma, debes indicar al registrador tu voluntad de cambiar tu firma al momento del trámite.

(*) SI el acta solicitada se encuentra en la base de datos del Reniec (paso 1) no debes presentarla.

Para actualizar el nombre de tus padres y otros datos, presenta una copia certificada de tu acta de nacimiento con los datos corregidos.(*)

Por qué no revelar la clave PIN del DNI

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

