Actualmente, la licencia de conducir es considerado un documento fundamental, ya que permite a los peruanos manejar distintos tipos de vehículos de forma legal, evitando así multas y sanciones. De hecho, conducir sin este brevete constituye una infracción grave que puede derivar en severas penalidades e incluso en la inhabilitación para conducir. Sin embargo, para obtener este documento es indispensable pasar por el Touring y Automóvil Club del Perú, entidad evaluadora que ofrece diversos servicios, entre ellos la obtención de licencias. A pesar de que hace unos días fue inhabilitado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), ahora el centro evaluador informó a sus usuarios la reanudación de sus servicios en sus sedes principales para que puedan retomar sus evaluaciones teóricos y prácticos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

TOURING ANUNCIA LA REANUDACIÓN DE SUS SERVICIOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR

A través de una nota de prensa, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que se ordenó la suspensión temporal por 10 días del Touring y Automóvil Club del Perú, medida que afectó a cerca de 5 000 personas durante este periodo de paralización. Inclusive, debido a la falta de información, varios de ellos llegaron hasta las instalaciones como indicaba su cita en la sede de Conchán, pero tuvieron que retirarse sin que se les brinde una solución. Y es que, esta suspensión del servicio se debió a un requerimiento de hace unos años, en la que el organismo técnico del MTC pidió formalmente una serie de documentación y registros audiovisuales que tienen que ver con evaluaciones realizadas; sin embargo, esto no se llegó a cumplir y originó una infracción grave.

@panamericanatelevision La Sutran dispuso el cierre del centro evaluador Touring de Conchán por 10 días, tras detectar una infracción grave. Cientos de postulantes deberán reprogramar sus exámenes de manejo. 🚗⚠️ #Licencias #Sutran #Noticias #panamericanatv #24horas (Contenido original producido por Panamericana Televisión) ♬ sonido original - Panamericana Televisión

Así, tras el periodo de suspensión, el Touring indicó que, con el objetivo de continuar con las evaluaciones correspondientes a sus usuarios, reactivaron sus operaciones desde este lunes 30 de marzo en las sedes de Lince y Conchán para las licencias de conducir de Clase A (camiones, autos y buses). Asimismo, dejó en claro que aproximadamente 4 000 citas han sido reprogramadas a fin de que puedan seguir con sus trámites y evaluaciones. Finalmente, el circuito de manejo comunicó a las personas interesadas en obtener su brevete a agendar una vez más sus citas a través de sus plataformas oficiales, conforme comparte Infobae. “El objetivo ha sido asegurar que los postulantes puedan retomar su proceso en el menor tiempo posible y en condiciones adecuadas”, explicó.

¿CUÁL ES LA EDAD MÁXIMA PARA CONDUCIR EN EL PERÚ?

A través del artículo 20 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, se estableció que los conductores mayores de 60 años pueden solicitar una licencia de conducir siempre y cuando se cumpla con una condición especifica para este grupo etario en adelante. Es decir, si buscan renovar su brevete tendrán que pasar por un examen médico lo cual dependerá de la validez que otorga dicha entidad.

En cuanto a las personas de 70 años, deberán presentar un certificado médico aprobado que será a través de una Entidad Certificadora de Salud autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, convirtiéndose en un trámite anual. Mientras que para los mayores de 80 años ya no tendrán la posibilidad de solicitar el brevete. A continuación, te presentamos los plazos para los titulares de licencias profesionales y no profesionales:

Licencias no profesionales (clase A, categoría I):

De 70 a 75 años: La licencia se renueva por 5 años.

De 75 a 81 años: La vigencia es de 3 años.

A partir de los 81 años: La licencia se otorga por 2 años.

Licencias profesionales (clase A, categorías II y III):