En el Perú continúa la devolución de los aportes del desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), al cual muchos contribuyeron durante años y que, en la actualidad, buscan formar parte de algún padrón para cobrar su dinero a través del Banco de la Nación. A pesar de que hasta el momento miles de fonavistas han recibido sus aportes, existe un grupo de adultos mayores que aún tiene sus contribuciones pendientes. Por ello, la Comisión Ad Hoc tendría contemplada una nueva lista que incluiría a 100,000 exaportantes para las próximas semanas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA NUEVA LISTA DE BENEFICIARIOS DEL FONAVI 2025?

En dialogo para La República, José Cortez, miembro de la Comisión Ad Hoc, dio a conocer que se aproxima la Lista 22 del Fonavi y contemplará a 100.000 adultos mayores que habitan en casas de techos livianos y que han sido afectadas por los fenómenos climáticos, los cuales carecen de un sistema de saneamiento adecuado. Por lo tanto, estas personas podrán realizar sus cobros en las próximas semanas, es decir, entre marzo, abril y junio.

La Comisión Ad Hoc tendría contemplada la Lista 22 que incluiría a 100,000 exaportantes para las próximas semanas.

Y es que, como se sabe, las personas que perdieron sus viviendas a causa del fenómeno El Niño obtuvieron una ayuda económica mediante el Banco de Materiales, lo que les ha brindado la posibilidad de obtener materiales de excelente calidad, facilitando la reparación de los techos de sus viviendas dañadas. Por consiguiente, se priorizará a las familias que hayan cumplido con el pago de su préstamo, aunque, los que no han cancelado aún, pueden realizarlo por medio de la devolución pertinente.

¿CUÁNDO SE PAGARÍA EL REINTEGRO 3 DEL FONAVI?

A pesar de que se esperaba que dicho pago se efectuara a mediados de marzo, ahora lo que se sabe es que se realizará a fin de dicho mes, según Jorge Milla, representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú). El motivo por el que no ha sesionado la Comisión Ad Hoc tiene relación directa con la entrada del nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas. “El informe que nos dieron es que uno de los representantes del MEF [en la Comisión Ad Hoc], que era jefe del área legal del ministerio, ya no labora ahí por efecto del cambio de ministro. Y no han nombrado su representante [en reemplazo]”, dijo el especialista a La Razón.

Asimismo, Milla agregó sobre el pago del Reintegro 3: “Sumado a que el Ministro había hecho cambios, eso significaba que se generen informes, entrega de cargos y otros. Ayer estuvimos en la Secretaria técnica, para ver este tema. Así que la próxima semana tiene que haber sesión sí o sí, sino tomaremos algunas acciones legales”. Por lo tanto, del lunes 3 al viernes 7 de marzo se proyecta que se sesione.

¿QUIÉNES INTEGRARÁN EL PADRÓN DEL REINTEGRO 3 DEL FONAVI?

De acuerdo con lo acordado en la Comisión Ad Hoc, los beneficiarios serán los adultos mayores de 70 años en adelante que formaron parte de los grupos de pago del 1 al 19 y que no estuvieron incluidos en los Reintegros 1 y 2. Además, el tercer reintegro también incluye a los herederos de titulares fallecidos que, al 31 de marzo de este año, hayan cumplido 90 años o más, lo que abarca a aproximadamente 30.000 beneficiarios.