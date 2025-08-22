En el Perú, el desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un mecanismo creado con la finalidad de recaudar recursos destinados a proyectos de vivienda social, en la que familias de bajos ingresos tenían la posibilidad de acceder a hogares dignos y a precios muy accesibles. Por ello, tras muchos años, se ha iniciado con la devolución de estos aportes a miles de personas. En esta oportunidad, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) dio una buena noticia a los adultos mayores: la activación del esperado Reintegro 4 para agosto 2025. De esta manera, serán 73 000 beneficiarios a nivel nacional, quienes podrán cobrar a través del Banco de la Nación una vez confirmado su nombre en el padrón oficial. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DOCUMENTO NECESITO PARA COBRAR EL REINTEGRO 4 DEL FONAVI EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

En el marco del proceso de pago de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a nivel nacional, el presidente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) y de la Comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga anunció que el Reintegro 4 se pagaría a partir del jueves 28 de agosto de 2025, beneficiando a más de 73 000 adultos mayores. De esta manera, tras la aprobación de la resolución administrativa en los próximos días y publicada en el diario El Peruano, se espera que los beneficiarios puedan cobrar a través del Banco de la Nación con solo DNI.

Por ello, se aplicarían ciertos criterios etarios, es decir, que podrán formar parte del beneficio 60 mil fonavistas vivos que tengan más de 68 años hasta el 31 de julio de 2025 y 13 mil titulares adultos fallecidos mayores de 89 años a más, favoreciendo a sus herederos. “Esto se deba ajustar, porque se debe incorporar a un gran grupo de fonavistas del Banco de crédito de la Universidad de Lima, que tuvieron deficiencias en su información que enviaron estas instituciones y ya se están reajustando“, dijo el vocero para Exitosa.

El Reintegro 4 integrará cerca de 73 000 beneficiarios a nivel nacional, quienes podrán cobrar a través del Banco de la Nación.

En cuanto a la esperada Lista 22, el representante del Fenaf Perú y de la Comisión Ad Hoc indicó que se pagaría a los adultos mayores que conformen el padrón a partir de noviembre. Este listado estaría integrado por más de 170 mil fonavistas que no recibieron ningún tipo de pago hasta el momento, por lo que esperan recibir información de la secretaría técnica de la PCM. Por otra parte, Luzuriaga confirmó que, por ahora, no existe recursos para continuar con los pagos en el 2026.

“[Para este grupo] está asegurado el financiamiento. Este grupo 22 los van a incorporar, como nuevos, además de los nuevos calificados. (...) Si tenemos que las conexiones de agua y calaminas, son 70 mil personas. Debe estar por ahí [la cantidad de beneficiarios]. Lo que falta para cumplir solamente con la Ley 31928, que es la ley del adelanto, sin S/3.500 millones. Eso es lo que tienen que dar el Gobierno, y cumplir a los casi 1 millón 900 mil fonavistas que ya están registrados”, indicó el titular de la Comisión Ad Hoc.