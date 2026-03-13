Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¿Rendirás el examen de San Marcos? Habrá buses por la crisis del GNV: horarios, rutas y más AQUÍ | Foto: Andina
¿Rendirás el examen de San Marcos? Habrá buses por la crisis del GNV: horarios, rutas y más AQUÍ | Foto: Andina
Por Redacción EC

Ante la persistente inestabilidad en el suministro de gas natural vehicular (GNV) que afecta al transporte público en Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha oficializado un plan de contingencia para asegurar el traslado de los miles de jóvenes que participarán en las últimas fechas del proceso de admisión 2026-II. Esta medida busca mitigar el impacto de la racionalización de combustible y garantizar que los aspirantes lleguen a tiempo a la Ciudad Universitaria este sábado 14 y domingo 15 de marzo, días clave para las áreas de Salud y Medicina Humana. Con la habilitación de unidades de transporte gratuitas en puntos estratégicos de la ciudad, la “Decana de América” pretende evitar que las dificultades logísticas externas perjudiquen el desempeño de los estudiantes en uno de los exámenes más competitivos del país. Al respecto, la institución ratificó que el calendario académico no sufrirá variaciones, por lo que el proceso se ejecutará según lo previsto. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.