Ante la persistente inestabilidad en el suministro de gas natural vehicular (GNV) que afecta al transporte público en Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha oficializado un plan de contingencia para asegurar el traslado de los miles de jóvenes que participarán en las últimas fechas del proceso de admisión 2026-II. Esta medida busca mitigar el impacto de la racionalización de combustible y garantizar que los aspirantes lleguen a tiempo a la Ciudad Universitaria este sábado 14 y domingo 15 de marzo, días clave para las áreas de Salud y Medicina Humana. Con la habilitación de unidades de transporte gratuitas en puntos estratégicos de la ciudad, la “Decana de América” pretende evitar que las dificultades logísticas externas perjudiquen el desempeño de los estudiantes en uno de los exámenes más competitivos del país. Al respecto, la institución ratificó que el calendario académico no sufrirá variaciones, por lo que el proceso se ejecutará según lo previsto. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS PARADEROS Y EL HORARIO DE SALIDA DE LAS UNIDADES?

Para contrarrestar los efectos de la crisis energética, la Oficina Central de Admisión (OCA) ha dispuesto que los vehículos oficiales inicien su recorrido en la madrugada. De acuerdo con la planificación establecida, las unidades saldrán desde las 4.30 a. m. hacia el campus principal ubicado en el Cercado de Lima. Los lugares designados para el recojo de los alumnos son:

Cono Norte: El paradero se ubica en la intersección de la avenida Túpac Amaru con la avenida Los Alisos (Estación Naranjal).

Lima Este: Los buses esperarán en el cruce de la avenida Nicolás Ayllón con la Vía de Evitamiento (Puente Santa Anita).

San Juan de Lurigancho: El punto de encuentro es en la avenida Próceres de la Independencia 1632 (Metro de Próceres).

Centro de Lima: Los postulantes podrán abordar en el cruce de las avenidas Miguel Grau y Nicolás Ayllón (Estación Miguel Grau).

¿QUÉ ÁREAS ACADÉMICAS RINDEN LA PRUEBA ESTE FIN DE SEMANA?

Tras haberse completado con éxito las evaluaciones para Ciencias Económicas, Humanidades, Ciencias Básicas e Ingenierías los días 7 y 8 de marzo, el proceso entra en su fase final. Según el reglamento de la UNMSM, las jornadas pendientes son:

Sábado 14 de marzo: corresponde a los aspirantes del Área A (Ciencias de la Salud), con excepción de quienes postulan a la carrera de Medicina Humana.

corresponde a los aspirantes del Área A (Ciencias de la Salud), con excepción de quienes postulan a la carrera de Medicina Humana. Domingo 15 de marzo: fecha exclusiva para los postulantes a la Escuela Profesional de Medicina Humana.

(Fuente: El Peruano)

¿DÓNDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS PUNTAJES Y RESULTADOS OFICIALES?

En el contexto de la crisis de gas, la casa de estudios ha sido enfática al señalar que no se han realizado modificaciones en el calendario, por lo que la publicación de los resultados se realiza de forma progresiva. Para los exámenes de este fin de semana, la plataforma de la OCA habilitará los listados de ingresantes al finalizar cada jornada.

Según el reporte oficial, los interesados deben ingresar al portal de la OCA y digitar su número de postulante en la sección de resultados de la prueba vigente para conocer su desempeño. Esta plataforma es el único canal autorizado para verificar si el estudiante alcanzó una vacante o para revisar el detalle de los puntajes obtenidos, según informa el diario La República.

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