Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y más. Sin embargo, la entidad anunció que cerca de 700 000 documentos nacionales de identidad permanecen sin ser recogidos en distintas regiones del país. Frente a ello, instó a los ciudadanos a acercarse a retirar su DNI una vez que el trámite figure con el 100 % de avance. En ese contexto, el Reniec alertó a la población sobre las implicancias de usar un documento previamente reportado como extraviado tras haber tramitado un duplicado, instando a proteger de manera correcta esta cédula. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ NO SE DEBE UTILIZAR EL DNI REPORTADO COMO EXTRAVIADO TRAS REALIZAR EL TRÁMITE DE DUPLICADO?

En medio de unas elecciones presidenciales, es fundamental que la ciudadanía mantenga actualizado su documento de identidad con el fin de acceder a diversos trámites tanto públicos como privados. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante la pérdida del DNI, debido a los graves riesgos que esto conlleva, como la suplantación de identidad, la apertura de cuentas bancarias, deudas fraudulentas, entre otros. Así, esta situación lleva a que la persona tome como primera medida presentar una denuncia en la comisaría para evitar posibles actos indebidos e iniciar el trámite de duplicado.

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Sin embargo, el Reniec puso en conocimiento de la población que, tras realizar esta gestión (oficinas o virtual), el anterior documento queda anulado y pierde validez legal, aun cuando el titular lo recupere posteriormente. Y es que, según la entidad pública, utilizar el DNI declarado como perdido trae graves consecuencias administrativas debido a que este ya dejó de figurar como vigente en los registros institucionales. Finalmente, exhortó a los usuarios a recoger el nuevo DNI electrónico emitido luego del trámite de duplicado, así como emplear el documento para identificarse oficialmente en el país, conforme comparte TVPerú.

¿QUÉ TRÁMITES SE DEBE SEGUIR EN EL PODER JUDICIAL PARA CAMBIAR DE NOMBRE?

De acuerdo con la explicación de Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, los peruanos que tienen la intención de cambiarse de nombre lo hacen generalmente porque sufrieron discriminación o bullying. De esta manera, recurren ante el Poder Judicial, que se basa en el artículo 29 del Código Civil, para que los jueces revisen sus casos y confirmen si son validos. Para iniciar con este proceso se debe presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y pruebas que acrediten el impacto del nombre, como evaluaciones psicológicas y declaraciones de ciertos testigos.

Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.