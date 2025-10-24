El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más indispensables en la vida cotidiana de los peruanos, ya que les permite identificarse y acceder a diversos trámites legales privados, bancarios, escolares y médicos, así como también acceder a servicios del Estado como salud, educación y programas sociales. De esta manera, con el objetivo de mantener protegido el documento de identidad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) brindó una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar que compartan su clave PIN del nuevo DNI electrónico, ya que hacerlo podría poner en serio riesgo su identificación en el entorno digital. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ NO SE DEBE COMPARTIR LA CLAVE PIN DEL DNI ELECTRÓNICO, SEGÚN RENIEC?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital (LINK) con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE TENER UN DNI ELECTRÓNICO EN EL PERÚ?

A continuación, te presentamos una serie de ventajas de contar con un DNIe en el país, lo cual permitirá realizar múltiples trámites de manera segura y eficaz:

Facilita la identificación y autenticación digital de los ciudadanos.

Permite realizar trámites en línea, reduciendo la necesidad de acudir a oficinas públicas.

Mejora la seguridad en la verificación de identidad gracias a tecnologías avanzadas.

Contribuye a la reducción de fraudes y suplantaciones de identidad.

Agiliza procesos administrativos tanto en entidades públicas como privadas.

Favorece el acceso a servicios digitales del Estado, como salud, educación y banca.

VIDEO RECOMENDADO