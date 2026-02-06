Desde inicios de 2026, el Estado peruano, a través del RENIEC, viene desarrollando jornadas móviles destinadas a acercar el trámite del DNI electrónico a la población. Estas iniciativas tienen como objetivo extender el acceso al documento digital obligatorio para las personas nacidas en el país y se ejecutan en coordinación con municipalidades de Lima y diversas regiones, donde se ofrece la emisión sin costo. Además, las campañas están orientadas a grupos específicos y se llevan a cabo durante los meses de enero, febrero y otros periodos programados.

Reniec amplía entrega gratuita de DNI: revisa AQUÍ si puedes acceder

San Juan de Miraflores (provincia Lima, distrito SJM): Palacio Municipal

Villa El Salvador (provincia Lima, distrito Villa El Salvador): Villa del Adulto Mayor

Los Olivos (provincia Lima, distrito Los Olivos): Municipalidad de Los Olivos

Cercado de Lima (provincia Lima, distrito Lima): Casa Vecinal N.° 1

San Juan de Lurigancho (provincia Lima, distrito SJL): Subgerencia de Programa Social

Independencia (provincia Lima, distrito Independencia): Demuna

Comas (provincia Lima, distrito Comas): Municipalidad de Comas

Carabayllo (provincia Lima, distrito Carabayllo): Estadio Ricardo Palma

San Borja (provincia Lima, distrito San Borja): IIEI 554 Virgen de Lourdes

Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa Tovar

Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa de la Mujer

Jesús María (provincia Lima, distrito Jesús María): Casa del Vecino

Es importante señalar que la atención en las sedes se realiza, en su mayoría, de lunes a viernes, dentro de un horario referencial que va desde las 8:45 a. m. hasta las 4:00 p. m. Si bien la mayoría de los centros conserva este rango, algunos presentan variaciones.

Por ejemplo, en el distrito de Los Olivos el horario de atención es de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.; en San Borja, el servicio se brinda entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m.; mientras que en Miraflores funciona de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. En el caso de Independencia, la atención está disponible únicamente los días lunes, miércoles y viernes.

¿A partir de qué edad el Reniec toma la fotografía en sus oficinas para obtener el DNI?

A través de sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que, desde ahora, no será necesario que los peruanos lleven su fotografía impresa para realizar trámites del DNI. Y es que, según la entidad pública, las personas mayores de 7 años de edad, es decir, niños, jóvenes y adultos se verán beneficiados con esta medida, ya que en las mismas oficinas de la institución pública se brindará este servicio. No obstante, el Reniec recomendó que las personas que deseen acceder a este beneficio eviten usar polos blancos y lentes, así como mantener las orejas descubiertas y no utilizar prendas que cubran la cabeza, salvo por motivos de salud o religiosos.