El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en coordinación con un municipio de Lima, ha lanzado una campaña especial para que los ciudadanos puedan obtener su DNI electrónico de manera gratuita este mes de noviembre. La iniciativa busca facilitar la renovación o actualización de datos del documento de identidad, especialmente pensando en las elecciones generales de 2026, para las cuales es imprescindible contar con un DNI vigente.

Esta campaña se desarrollará únicamente durante un día, por lo que se recomienda a los interesados llegar con anticipación para asegurar su trámite. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZARÁ LA CAMPAÑA?

La jornada de DNI electrónico gratuito se llevará a cabo en el Boulevard Mercado, ubicado en el distrito de San Bartolo, el próximo sábado 8 de noviembre. Los trámites se atenderán desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, según informa Exitosa.

(Fuente: Andina)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA CAMPAÑA DE DNI GRATUITO?

La campaña está dirigida a dos grupos de población. Por un lado, los menores de edad desde recién nacidos hasta los 17 años, quienes deben acudir acompañados por uno de sus padres o tutores para iniciar el proceso; y por otro, los adultos mayores a partir de los 60 años. Ambas categorías tendrán la posibilidad de realizar diversos trámites, incluyendo la renovación del DNI, la actualización de la fotografía, el cambio de domicilio o la modificación del estado civil.

¿QUÉ DOCUMENTOS SON NECESARIOS SEGÚN EL TRÁMITE?

Los requisitos varían según el tipo de trámite que se desee realizar. Para el cambio de domicilio, se solicita una copia de un recibo de luz o agua reciente que acredite la nueva dirección.

En el caso de actualización del estado civil para adultos mayores, quienes estén casados deben presentar la partida de matrimonio; si son viudos, deben llevar tanto el acta de matrimonio como el acta de defunción; y quienes estén divorciados deben entregar el acta de matrimonio con la anotación de disolución del vínculo matrimonial. Todos estos documentos han sido confirmados y validados por la Reniec y la municipalidad organizadora.

DNI electrónico 3.0

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

El Reniec fue creado en 1993 a través de la Ley Nº 26497, que estableció la obligación de contar con un sistema de registro de identificación para todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años. Desde entonces, el Reniec ha ido ampliando sus funciones y ha implementado diversos programas y servicios para facilitar el acceso a la identificación y estado civil de los ciudadanos.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.