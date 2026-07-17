¿Tienes tú DNI electrónico? Los ciudadanos tendrán una nueva oportunidad para acceder de manera gratuita al Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe). El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció el desarrollo de una campaña especial que se llevará a cabo del 14 al 19 de julio, con el objetivo de ampliar el acceso a este importante documento de identificación. La jornada estará dirigida principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, quienes podrán realizar el trámite sin costo durante las fechas establecidas. Esta iniciativa forma parte de las acciones contempladas en el Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028, estrategia que busca fortalecer la identificación de la población y facilitar el acceso a servicios públicos mediante el uso del DNI electrónico.

¿Quiénes son los ciudadanos que pueden acceder al trámite de DNI electrónico gratis en las fechas establecidas?

La campaña está orientada únicamente a personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Entre los beneficiarios figuran recién nacidos, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, así como ciudadanos en situación de pobreza o pobreza extrema y miembros de comunidades indígenas u originarias. Con esta medida, Reniec busca facilitar el acceso al DNI electrónico a los sectores que enfrentan mayores dificultades para realizar este trámite. Para conocer los lugares y horarios de atención, los interesados deberán consultar el enlace oficial habilitado por la entidad, donde se encuentra una hoja de cálculo con la información organizada por región, provincia y distrito. El documento permite identificar los puntos de atención disponibles en cada jurisdicción, por lo que se recomienda verificar previamente los datos correspondientes a la localidad de interés antes de acudir a la campaña gratuita.

Conoce los trámites virtuales que puedes hacer en la plataforma digital de la Reniec para ahorrar tiempo

Quienes deseen acceder a los servicios digitales de la entidad pueden ingresar a su portal web oficial, donde se encuentra disponible el listado de trámites que pueden realizarse de manera virtual. En la plataforma figura la opción “Generar ticket para pagos de trámite a través de Yape y Agente BCP”, herramienta que facilita el pago de diversos procedimientos sin necesidad de acudir a una oficina. Al seleccionar esta alternativa, los usuarios podrán consultar los 14 trámites habilitados, junto con los códigos correspondientes para efectuar el pago. Asimismo, el sistema ofrece otras gestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad, entre ellas el duplicado del DNI azul al DNI electrónico y el duplicado del DNIe, permitiendo iniciar estos procesos de forma rápida y sencilla mediante los canales digitales.

Más de un millón de peruanos actualizaron la dirección de sus domicilios con miras a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

Más de un millón de ciudadanos actualizaron la dirección consignada en su DNI con miras a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. Así lo informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tras el cierre del padrón electoral, destacando el elevado número de modificaciones registradas durante este proceso. Según la entidad, la cantidad de cambios de domicilio supera el millón de trámites, convirtiéndose en uno de los registros más altos observados en los últimos procesos electorales. Esta actualización permitirá que un mayor número de electores vote en el distrito donde reside actualmente, contribuyendo a una mejor organización de los comicios y a una representación más acorde con la realidad de cada jurisdicción.

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