A pocos meses de celebrarse una nueva jornada electoral en el Perú, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que, hasta la fecha, más de un millón de ciudadanos han recibido el DNI electrónico 3.0, que cuenta con 64 elementos de seguridad. Esta importante cédula, cuatro veces más segura que el DNI azul, permite una verificación automática tanto en plataformas digitales como en puntos físicos, así como realizar la firma digital en diversos documentos. En ese sentido, con el objetivo de que la población obtenga cada vez más este nuevo documento, a través de una Resolución Jefatural se estableció que se realizará más de 470 000 trámites gratuitos a lo largo del 2026. Sin embargo, esta medida está dirigida para una parte de la población peruana, quienes se verán beneficiadas con el DNIe por primera vez. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO Y TRÁMITES REGISTRALES ESTE 2026, SEGÚN RENIEC?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026. Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

#Reniec ♬ sonido original - Reniec @reniecoficial Estas fiestas, regálate tu DNIe por solo S/ 30. Si tu DNI azul ya caducó, aún estás a tiempo de renovarlo con ese precio. ¡Te queda una semana! 👉 Aprovecha la atención este 26 y 27 de diciembre. ⏰ Precio válido hasta el 31 de diciembre. #DNIe

Eso no es todo, en el caso de los niños de 0 a 1 año se les podrá realizar trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. Asimismo, esta norma alcanza a los ciudadanos mayores de edad que consignen de forma expresa su condición de donantes de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento, así como a las personas con discapacidad (PCD), tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente. Por último, la resolución también autoriza para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026.

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD EL RENIEC TOMA LA FOTOGRAFÍA EN SUS OFICINAS PARA OBTENER EL DNI?

A través de sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que, desde ahora, no será necesario que los peruanos lleven su fotografía impresa para realizar trámites del DNI. Y es que, según la entidad pública, las personas mayores de 7 años de edad, es decir, niños, jóvenes y adultos se verán beneficiados con esta medida, ya que en las mismas oficinas de la institución pública se brindará este servicio. No obstante, el Reniec recomendó que las personas que deseen acceder a este beneficio eviten usar polos blancos y lentes, así como mantener las orejas descubiertas y no utilizar prendas que cubran la cabeza, salvo por motivos de salud o religiosos.