Tras el colapso informático que paralizó la entrega de DNI y generó malestar en sus sedes principales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha implementado un plan de contingencia inmediato. Esta medida busca compensar las horas perdidas por los ciudadanos que, pese a tener sus trámites concluidos, se dieron con la sorpresa de un sistema inoperativo durante la jornada del jueves 5 de marzo.

Para mitigar las aglomeraciones y el descontento social, la entidad confirmó que sus oficinas abrirán sus puertas en un horario excepcional durante este fin de semana. El objetivo principal es agilizar la descarga de documentos acumulados, priorizando a quienes se vieron afectados por las fallas técnicas en la plataforma de entrega de carnés electrónicos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ ESTA ATENCIÓN ESPECIAL?

La institución determinó que este sábado 7 y domingo 8 de marzo se brinde atención extraordinaria debido al desperfecto que sufrieron sus servidores el pasado jueves.

Aunque el inconveniente técnico fue resuelto poco después del incidente, el Reniec decidió habilitar este fin de semana para:

Descongestionarlas sedes que presentan alta demanda.

Entregar los documentos de identidad que quedaron retenidos por la caída del sistema.

Brindar una alternativa a los usuarios que no pudieron completar su trámite en días hábiles por errores externos.

(Foto: Referencial/Andina)

¿QUÉ TRÁMITES SE PODRÁN REALIZAR DURANTE ESTE FIN DE SEMANA?

Es fundamental precisar que estas jornadas de sábado y domingo están diseñadas únicamente para el recojo del DNI electrónico de ciudadanos mayores de edad.

El organismo aclaró que otros procedimientos, como las gestiones para menores de edad, las actualizaciones de datos o los registros de estado civil, no presentaron anomalías durante la crisis del sistema y mantuvieron su flujo de atención ordinario, según informa Infobae.

¿CUÁL ES LA RECOMENDACIÓN PARA LOS USUARIOS AFECTADOS?

Ante la incertidumbre vivida por ciudadanos que incluso viajaron desde provincias o esperaron más de tres horas sin obtener respuesta, el ente estatal sugiere verificar previamente los canales de comunicación oficiales para confirmar la operatividad total de cada sede.

Asimismo, se insta a la población a priorizar el uso de la plataforma digital para trámites de duplicado o renovación, reservando la visita presencial solo para el recojo físico del documento y así evitar la saturación de las oficinas físicas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.