Hoy las relaciones de pareja a nivel global, tienden a llegar hasta el altar contrayendo nupcias mediante el denominado matrimonio civil. Al respecto, la información de hoy, y brindada por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), remarca la importancia de poder terminar inscribiendo dicho acto, y en esa línea, habilitar enlaces para que los propios esposos o cualquier ciudadano peruano, acceda a la verificación de acta e incluso tenga la chance de solicitarla a fin de obtenerla de manera certificada.

SIGUE ESTOS PASOS PARA VERIFICAR VÍA RENIEC SI UNA PERSONA CONTRAJO MATRIMONIO CIVIL EN PERÚ

Anualmente, los peruanos suelen recurrir a plataformas digitales que habilita el Estado, y esto con la finalidad de realizar consultas tales como la verificación de acta de matrimonio contraído en el país.

Si te interesa llevar a cabo dicho procedimiento, y certificar que documento figura en base datos del RENIEC, cumple con los siguientes pasos compartidos gracias a información oficial:

Accede a plataforma de Actas Certificadas

Clic a “Verificar acta/partida”

Pulsar opción “Matrimonio” y completar datos solicitados

Finalmente, te aparecerá información referente a acta consultada, y si figura o no inscrita por parte del RENIEC.

Cabe resaltar, que luego de proceder a verificar si el acta de matrimonio consultada, figura en base de datos del RENIEC, puedes terminar accediendo a la solicitud de copia certificada con solamente portar tu Documento Nacional de Identidad (DNI), y realizar pago ascendente a los 12 soles en canales de pago autorizados.

LA INFORMACIÓN QUE DEBES TOMAR EN CUENTA ANTES DE INICIAR VERIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO VÍA RENIEC

Las copias certificadas de actas de matrimonio que emite el RENIEC, hoy cuentan con medios de verificación de validez mediante QR.

Este servicio brindado por el RENIEC, resulta aplicable únicamente a mayores de 18 años.

Para solicitar el acta/partida de matrimonio, hoy debes realizar el pago con tu propio DNI o el de la persona que realizará el trámite.

Para la impresión del acta/partida de matrimonio, hoy debes estar conectado y tener configurada la impresora a una PC o laptop.

EN ESTO SE DIFERENCIAN LA UNIÓN DE HECHO Y EL MATRIMONIO, SEGÚN LA SUNARP

El Gobierno a través de la Sunarp informó que durante el 2023 un total de 4,344 parejas registraron su convivencia mediante la unión de hecho, certificando así notarialmente el vínculo que hoy evidencia una marcada preferencia por encima del tradicional matrimonio civil o religioso.

A través de la plataforma única del Estado peruano, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), expresa que la principal diferencia entre ambos conceptos es que mientras la primera mencionada establece una convivencia libre y voluntaria entre un hombre y una mujer, el casamiento como tal, se contrae, formaliza e inscribe ante las autoridades civiles.

Con respecto a la unión de hecho, cabe resaltar que para certificarse resulta necesario haber durado “por lo menos dos años continuos”, y ambos “encontrarse libres de impedimento matrimonial”.

Otra de las marcadas diferencias están vinculadas al régimen de sociedad de gananciales, es decir, que tras una boda “existe la opción de elegir régimen patrimonial de separación de bienes”, en cambio, y como parte de la vida en común, “todos los bienes y rentas obtenidas durante la vigencia de la convivencia pertenecen a los convivientes en partes iguales”, y de manera forzosa.

Por los motivos expuestos, la Sunarp considera importante que las parejas registren su unión de hecho teniendo en cuenta varios requisitos, y asimismo precisando la fecha de inicio de la relación, y el término del mismo si se produjera “con el objetivo de diferenciar con exactitud los bienes muebles e inmuebles que les corresponden a cada uno”, evitando así una injusta redistribución del patrimonio.