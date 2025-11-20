El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) llevará a cabo una campaña especial para entregar de manera gratuita el DNI electrónico en dos comunidades del distrito de Atavillos Altos, en la provincia de Huaral. La actividad busca reducir las barreras que enfrentan poblaciones rurales para obtener un documento fundamental y promover el acceso a servicios públicos esenciales.

La iniciativa está dirigida principalmente a menores y adultos mayores, quienes podrán realizar distintos trámites sin costo y sin necesidad de desplazarse grandes distancias. Las jornadas contarán con personal especializado y atenderán con cupos limitados. Conoce cuándo, dónde y cómo acceder al beneficio.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA GRATUITA DEL DNI ELECTRÓNICO?

La campaña se desarrollará en dos fechas y en comunidades distintas para facilitar la llegada de las familias:

Jueves 20 de noviembre – Comunidad Campesina de Pirca

Plaza principal

Inicio de atención: 9:00 a. m.

Cupos limitados

Viernes 21 de noviembre – Comunidad Campesina de Baños

Plaza principal

Inicio de atención: 9:00 a. m.

Cupos limitados

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA ESTA CAMPAÑA DEL RENIEC?

El beneficio se enfoca en dos grupos considerados prioritarios por su vulnerabilidad y las dificultades que suelen afrontar en zonas rurales:

Menores de 0 a 17 años, incluyendo niñas, niños y adolescentes que requieren por primera vez o actualizar su identificación.

Personas adultas mayores desde los 60 años, quienes muchas veces no han podido completar trámites de renovación o inscripción.

¿QUÉ SERVICIOS GRATUITOS ESTARÁN DISPONIBLES DURANTE LAS JORNADAS?

De acuerdo con el diario Líbero, los asistentes podrán acceder, sin costo alguno, a varias gestiones vinculadas al DNI electrónico:

Inscripción inicial , tanto para menores sin documento como para adultos mayores que nunca lo tramitaron.

, tanto para menores sin documento como para adultos mayores que nunca lo tramitaron. Renovación del DNIe , ya sea por caducidad o para migrar del DNI convencional al electrónico.

, ya sea por caducidad o para migrar del DNI convencional al electrónico. Rectificación de información , como correcciones de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil u otros datos.

, como correcciones de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil u otros datos. Toma de foto oficial, incluida dentro del proceso sin necesidad de llevar imágenes impresas.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBEN SEGUIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR?

Para asegurar una atención ágil, se sugiere a los usuarios:

Llegar con anticipación debido al número reducido de cupos.

Llevar documentos previos que faciliten la verificación de datos, si los tienen.

En el caso de menores, acudir acompañados por uno de sus padres o por su tutor legal.

Si se trata de adultos mayores, presentar cualquier documento que sirva para confirmar su información básica, de ser posible.

(Fuente: Andina)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.