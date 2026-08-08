El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continúa este fin de semana con campañas gratuitas de documentación para acercar sus servicios a ciudadanos de zonas rurales y sectores con dificultades de acceso. Las brigadas ofrecerán sin costo trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI), como inscripción, renovación, rectificación, duplicado y entrega. La atención prioriza a menores, adultos mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas y ciudadanos en pobreza o pobreza extrema. Las actividades seguirán este sábado 8 y domingo 9 de agosto en localidades de Lima y otras regiones, con horarios según cada jurisdicción. Descubre dónde estarán las brigadas del Reniec y los lugares habilitados para realizar el trámite gratuitamente.

¿DÓNDE PODRÁS TRAMITAR GRATIS EL DNI ESTE 8 Y 9 DE AGOSTO?

Las jornadas de este fin de semana incluyen puntos específicos en varios departamentos. Entre los puntos programados figuran:

Amazonas: Bagua atenderá en la Plaza de Armas de la ciudad el 8 y 9 de agosto, de 08:30 a 17:00. En Condorcanqui, las brigadas estarán en Ipacuma el 8 y en Cuzumatac el 9, en el mismo horario.

Bagua atenderá en la Plaza de Armas de la ciudad el 8 y 9 de agosto, de 08:30 a 17:00. En Condorcanqui, las brigadas estarán en Ipacuma el 8 y en Cuzumatac el 9, en el mismo horario. Áncash: en Recuay, Ticapampa, habrá atención en el centro poblado Cayac el 8 y en la municipalidad el 9, de 08:30 a 16:00.

en Recuay, Ticapampa, habrá atención en el centro poblado Cayac el 8 y en la municipalidad el 9, de 08:30 a 16:00. Huánuco: en Marañón, el centro poblado Paraíso tendrá jornada el 8 de agosto, de 08:30 a 17:00.

en Marañón, el centro poblado Paraíso tendrá jornada el 8 de agosto, de 08:30 a 17:00. Lima: en Huarochirí, Sangallaya, específicamente en el caserío Coranche, anexo Huancata, la atención será el 8 y 9, de 09:00 a 17:00.

en Huarochirí, Sangallaya, específicamente en el caserío Coranche, anexo Huancata, la atención será el 8 y 9, de 09:00 a 17:00. Loreto: en Andoas, San Fernando recibirá a las brigadas del 7 al 9 de agosto, de 08:00 a 17:30. En Urarinas, Nuevo Santa Rosa tendrá atención el 8 y 9, de 07:00 a 16:00.

en Andoas, San Fernando recibirá a las brigadas del 7 al 9 de agosto, de 08:00 a 17:30. En Urarinas, Nuevo Santa Rosa tendrá atención el 8 y 9, de 07:00 a 16:00. Pasco: en Oxapampa, el centro poblado Mallampampa, en Huancabamba, será atendido el 9 de agosto, de 08:30 a 16:00.

DNI electrónico. (Foto: Andina)

¿QUÉ TRÁMITES SE PODRÁN REALIZAR SIN PAGAR?

Los ciudadanos podrán acceder a diversos servicios vinculados con su documento. Las prestaciones contempladas son:

Inscripción por primera vez.

Renovación del DNI.

Rectificación de datos.

Duplicado del documento.

Entrega gratuita del DNI.

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIARIOS DE ESTAS CAMPAÑAS?

Reniec prioriza a quienes enfrentan mayores barreras para obtener o actualizar su documento. Se considera especialmente a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas u originarios y ciudadanos en pobreza o pobreza extrema. También se contempla a personas afectadas por emergencias y a quienes enfrentan dificultades para llegar a una oficina, según informa Infobae.

DNI electrónico. | Foto: Andina

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

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