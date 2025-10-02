El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa promoviendo campañas donde el objetivo primordial es facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico a población vulnerable sobre todo, y en esa línea, buscar cerrar brechas de equivalencia a nivel nacional. Al respecto, te contamos que diversos municipios del país, y durante el mes de octubre 2025, estarán habilitando servicios gratuitos para su entrega inmediata considerando tanto fechas como horarios puntuales.

FECHAS DE OCTUBRE 2025 Y PUNTOS DE ATENCIÓN PARA ENTREGA DE DNI ELECTRÓNICO GRATIS GRACIAS AL RENIEC

Hoy las actividades organizadas por municipalidades con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente tiene la posibilidad de obtener por primera vez la importante cédula de identificación, o en todo caso renovarla también.

Transcurridos ya más de 9 meses, la estratégica alianza entre RENIEC y los siguientes municipios, promueve la realización de campañas itinerantes para tramitación gratuita de DNIe hoy provisto de hasta 64 elementos de seguridad, y durante las siguientes fechas de octubre 2025:

Municipalidad de Oxapampa (Pasco)

- Fechas:

Viernes 10 de octubre / Puesto de salud Mezapata

Sábado 11 de octubre / Biblioteca Municipal (primer piso)

Domingo 12 de octubre / Municipalidad del Centro Poblado de Quillazu

- Horario: 8.30 a.m. a 2 de la tarde

Municipalidad Distrital de Huabal (Cajamarca)

- Fechas:

Lunes 13 y martes 14 de octubre / Huabal

Miércoles 15 de octubre / C.P. El Huaco

Jueves 16 de octubre / Caserío La Huaca

Viernes 17 de octubre / C.P. La Esperanza

El RENIEC hoy entrega gratuitamente un DNIe renovado y con hasta 64 elementos de seguridad incorporados. (Fuente: El Peruano)

En relación a cada campaña itinerante confirmada por parte de dichas autoridades peruanas con miras a la finalización del mes de mayo, resulta importante destacar que los servicios ofrecidos en general, abarcan desde obtención de DNIe por primera vez hasta renovación misma pasando por trámites vinculados a actualización de datos, y hasta duplicado en algunos puntuales.

A propósito de la gratuidad como tal, te contamos también que hoy un distrito limeño llama la atención por aliarse con el Gobierno mediante el RENIEC a fin de facilitar emisión durante jornadas que desde el 8 de enero solamente vienen llevándose a cabo el día miércoles.

DNI para menores de edad también otorga gratis el RENIEC mediante campañas itinerantes organizadas por municipalidades distritales. (Fuente: El Peruano)

Hasta el 31 de diciembre 2025, la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) ubicada dentro del Palacio Municipal de Independencia (Av. Túpac Amaru 4.5 Km), tendrá abiertas sus puertas para recibir a menores de edad acompañados por progenitor o adulto responsable, y así proceder de manera efectiva a tramitar el DNIe convertido en el más seguro de América Latina.

“A través de estas campañas, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y la juventud del distrito, eliminando barreras y facilitando el acceso a su identificación”, manifiesta el alcalde de dicho distrito de Lima Norte, Alfredo Reynaga, haciendo hincapié en el horario de atención de 9 a.m. a 12 p.m., y como requisito asistir vestido con un polo de color para la toma de la fotografía respectiva.

Resulta importante destacar que los niños y adolescentes de Independencia, pueden participar de campaña gratuita para emisión, renovación y duplicado de DNIe, pero presentando la credencial original solamente los miércoles hasta fin de año, y ante casos de nueva inscripción, acercándose también junto a partida de nacimiento e imagen personal tamaño carné de ser posible.

EL RENIEC TE EXPLICA EN QUÉ CONSISTE LA MASIFICACIÓN DEL DNIE 3.0

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo ha anunciado el RENIEC de manera oficial, dando a conocer que dejará de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasará a otorgar aquella cuyas características lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica.

Según la información compartida, este DNIe entregado a la fecha a más de un millón de peruanos, se convertirá en la única emitida a nivel nacional, y costará los mismos 30 soles que la de color azul y S/16 que la amarilla durante dicho periodo de meses.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que la versión 3.0 de acuerdo al RENIEC, cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.