El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha una campaña especial que permitirá a miles de ciudadanos acceder gratuitamente al DNI electrónico durante los meses de verano. La iniciativa está dirigida principalmente a poblaciones vulnerables.

Bajo el nombre de Verano Inclusivo, el organismo busca acercar sus servicios a distintas regiones del país mediante puntos de atención temporales. Descubre dónde se ubican los centros habilitados, quiénes pueden acceder al beneficio y qué debes tener en cuenta para realizar el trámite sin costo.

¿EN QUÉ CONSISTE LA CAMPAÑA VERANO INCLUSIVO DE RENIEC?

La campaña Verano Inclusivo es una estrategia impulsada por Reniec para facilitar el acceso al documento nacional de identidad electrónico sin costo alguno. Esta iniciativa estará vigente durante enero y febrero y tiene como objetivo reducir las brechas de acceso a la identidad legal, priorizando a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

A través de esta jornada, los beneficiarios podrán obtener su DNI electrónico de forma gratuita, lo que les permitirá acceder a diversos servicios del Estado y ejercer plenamente sus derechos ciudadanos.

¿DÓNDE SE REALIZARÁ LA ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL?

Para esta campaña, Reniec ha habilitado 33 puntos de atención en distintas regiones del país, gracias a convenios con gobiernos locales, municipalidades, parroquias y espacios comunales.

A continuación, te compartimos la ubicación de los puntos de atención:

AMAZONAS

Chachapoyas: Biblioteca Municipal, Jr. Ortiz Arrieta 850.

ÁNCASH

Chimbote: Municipalidad de Chimbote, Jr. Enrique Palacios 321.

AREQUIPA

Arequipa: Municipalidad de Arequipa, Portal de la Municipalidad 110.

AYACUCHO

Ayacucho: Local de la Cooperativa Santa María Magdalena, Jr. San Martín N.° 546.

CAJAMARCA

Cajamarca: Subprefectura de Cajamarca, Jr. Dos de Mayo N.° 414.

Jaén: Parroquia San Luis Gonzaga, calle San Luis 490–498, sector Morro Alto.

HUANCAVELICA

Huancavelica: DEMUNA Huancavelica, Jr. Manco Cápac s/n (cercado).

HUÁNUCO

Huánuco: Municipalidad Provincial de Huánuco, Jr. General Prado N.° 750.

ICA

Parcona: Municipalidad de Parcona, av. John F. Kennedy 500.

Ica: Municipalidad de Ica, av. San Martín (cruce con av. Ayabaca), mercado La Palma.

JUNÍN

Huancayo: Municipalidad de El Tambo, av. Mariscal Castilla N.° 1051.

LA LIBERTAD

Trujillo: Parque San Luis, entre las calles Espinela y Conalinas.

El Porvenir: Polideportivo Santa Isabel, entre José Béjar y José Crespo y Castillo.

Víctor Larco: Parque Santa Edelmira, entre la av. Huamán y Las Orquídeas.

LIMA METROPOLITANA

San Juan de Miraflores: Palacio Municipal, av. Belisario Suárez 1075, zona D.

Villa El Salvador: Villa del Adulto Mayor, sector 3, grupo 8.

Los Olivos: Municipalidad de Los Olivos, explanada municipal.

Lima Cercado: Casa Vecinal N.° 1, Jr. Cañete 100.

San Juan de Lurigancho: Subgerencia de Programa Social, av. El Bosque 331, urb. Canto Grande.

Independencia: DEMUNA, av. Túpac Amaru km 4.5.

Comas: Municipalidad de Comas, av. España N.° 4.

Carabayllo: Estadio Ricardo Palma, av. San Martín 350, urb. Santa Isabel.

San Borja: IIEI 554 Virgen de Lourdes, av. Arqueología 299.

Miraflores: Casa Tovar, calle Manuel Tovar 255. | Casa de la Mujer, calle José Gálvez 671.

Jesús María: Casa del Vecino, Jr. Estados Unidos 291.

LORETO

Belén: ONG Manguaré, calle Unión Mz. D Lt. 05, A.H. El Triunfo.

Yurimaguas: Biblioteca Municipal, calle Comercio, cdra. 1.

PIURA

Piura: I.E. Sánchez Arteaga (ex 21), av. Sánchez Cerro con calle Cusco.

Castilla: DEMUNA de Castilla, pasaje Alfonso Ugarte 510.

PUNO

Puno: Municipalidad de Puno (OMAPED), Jr. Deustua N.° 458, Plaza de Armas.

SAN MARTÍN

Banda de Shilcayo: Local comunal, Jr. Capirona s/n, asociación Ciudad Satélite.

UCAYALI

Callería: Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Jr. Tacna N.° 480.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN?

Los módulos de atención del ‘Verano Inclusivo’ funcionarán de lunes a viernes, en horarios que, en la mayoría de casos, van desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.. Reniec recomienda acudir con anticipación y verificar la ubicación exacta del local asignado en cada distrito o provincia.

