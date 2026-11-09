Desde este lunes 9 de noviembre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) despliega una campaña de trámites gratuitos del Documento Nacional de Identidad (DNI) en 306 puntos de atención distribuidos en 24 regiones. En Lima, la jornada tendrá cinco sedes ubicadas en Carabayllo, Independencia, Lurigancho y Santa Rosa, donde se ofrecerán diversos servicios a la población.

La iniciativa, impulsada por la Subdirección de Fortalecimiento de la Identidad (DRIAS), busca llevar los servicios registrales hasta comunidades nativas, caseríos, centros poblados y zonas urbanas. No obstante, el beneficio no está disponible para todos, pues está reservado para grupos específicos que deberán demostrar que cumplen los requisitos. En la capital, los cinco locales atenderán de 09:30 a 13:00, con trámites, entrega de DNI pendientes y asistencia registral.

Estos son los requisitos que se debe tener en cuenta para acceder al DNI gratis según sus condiciones

El acceso a las campañas gratuitas del DNI está reservado para determinados sectores de la población. Entre los beneficiarios figuran niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, así como personas en situación de pobreza o pobreza extrema que cuenten con una clasificación socioeconómica registrada en el Sisfoh. También se encuentran las personas con discapacidad y los adultos mayores de 60 años que atraviesen condiciones de especial vulnerabilidad.

La lista contempla, además, a quienes deseen registrar su voluntad de donar órganos y tejidos, integrantes de pueblos indígenas u originarios y residentes de zonas fronterizas o del VRAEM. El beneficio también alcanza a personas que enfrentan barreras económicas, culturales, geográficas o tecnológicas para realizar sus trámites. Sin embargo, la gratuidad no es automática: cada solicitante deberá acreditar que cumple con alguno de los requisitos establecidos. La programación del 9 al 15 de noviembre, con locales, horarios y servicios disponibles, puede consultarse en la página oficial del Reniec.

Estos son puntos de atención habilitados en todo Lima que dependerá del tiempo disponible

La campaña del Reniec tendrá presencia en cuatro distritos de Lima, con dos puntos de atención habilitados en Carabayllo: el Centro Comunal La Cumbre, ubicado en la avenida Túpac Amaru 2884, kilómetro 19, y el Local Comunal El Progreso, en la avenida Manuel Prado, cuadra 8. En Independencia, los beneficiarios podrán acercarse a la Demuna, situada en la avenida Túpac Amaru, kilómetro 4,5.

La jornada también llegará a Lurigancho, donde se atenderá en la Agencia Municipal de Jicamarca, ubicada en el jirón Trujillo Sur 496, y a Santa Rosa, en las instalaciones de su municipalidad, en la avenida Alejandro Bertello s/n. Los cinco locales ofrecerán trámites de DNI, entrega de documentos gestionados y asistencia registral. Reniec recomienda acudir con anticipación, pues el horario establecido marca el cierre de cada campaña y la atención dependerá del tiempo disponible para completar los procedimientos.

Quienes tengan discapacidad pueden acreditar esa condición con un certificado de discapacidad

Al momento de solicitar la atención gratuita, los beneficiarios deberán presentar documentos que respalden su condición. Las personas en situación de pobreza o pobreza extrema tendrán que mostrar su constancia del Sisfoh, mientras que quienes tengan discapacidad podrán acreditarla mediante un certificado, un documento del Conadis, una constancia de un colegio de educación especial o un informe médico.

La campaña tendrá alcance nacional y llegará a 24 regiones, entre ellas Amazonas, Áncash, Arequipa, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Piura, Puno y Ucayali. De los 306 puntos habilitados, 183 también contemplan la entrega de DNI previamente tramitados. Sin embargo, los servicios no serán iguales en todas las localidades, por lo que Reniec recomienda revisar el cronograma antes de acudir a cualquiera de sus sedes.

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