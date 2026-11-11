La visita del papa León XIV al Perú viene provocando una serie de cambios en los servicios y actividades habituales de la capital, debido a las medidas de organización y seguridad previstas para recibir al pontífice. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una modificación temporal de los horarios de atención en determinadas agencias, con jornadas especiales que permitirán a los ciudadanos realizar sus trámites de identificación, renovación y entrega de documentos sin verse afectados por las restricciones relacionadas con el desplazamiento del líder de la Iglesia católica.

¿Qué sedes del Reniec atenderán hasta 12 horas en Lima?

De acuerdo con el cronograma difundido por la entidad, algunas oficinas de Lima ofrecerán atención desde las 7:45 a. m. hasta las 7:45 p. m., mientras que otras funcionarán entre las 8:45 a. m. y las 4:45 p. m. La programación contempla jornadas diferenciadas para que los usuarios puedan realizar sus gestiones durante los días de actividades papales.

Entre los nueve centros de atención incluidos en el programa de horarios extendidos figuran Independencia, Miraflores, San Borja, Santa Anita, Lima, San Juan de Miraflores, Jesús María, jirón Áncash y San Juan de Lurigancho. La sede de Independencia tiene un horario extraordinario de 6:15 a. m. a 7:45 p. m. Es importante verificar el horario especial aplicable a cada fecha antes de acudir.

¿Cómo atenderá Reniec en Piura, La Libertad y Cajamarca?

La atención también llegará a otras regiones vinculadas con el recorrido del papa León XIV. Para el viernes 13 de noviembre, Reniec anunció la apertura de varios centros de atención en Piura, La Libertad y Cajamarca, donde los ciudadanos podrán realizar sus trámites en el horario de 8:45 a. m. a 4:45 p. m.

En Lambayeque, la situación será diferente debido al día no laborable compensable establecido por el Decreto Supremo N.° 020-2026-TR. Las oficinas de Reniec en esta región atenderán únicamente hasta la 1:00 p. m. del viernes 13 de noviembre, por lo que los usuarios deberán anticipar sus gestiones para evitar contratiempos.

¿Qué trámites puedes realizar en Reniec por internet?

Los ciudadanos que no necesiten acudir presencialmente a una oficina también pueden utilizar los servicios digitales de Reniec. La plataforma permite gestionar diferentes procedimientos relacionados con la identificación y el registro civil, sin tener que trasladarse hasta una agencia.

Entre los trámites disponibles figuran el duplicado del DNI azul para obtener el DNI electrónico, el duplicado del DNI electrónico, la renovación del documento por caducidad, la rectificación de domicilio y la actualización del estado civil de soltero a casado. También se pueden solicitar copias certificadas de actas y partidas, además de consultar el estado de un trámite.

Papa León XIV también tiene DNI peruano: ¿cuándo lo tramitó?

Un detalle particular de esta visita es el vínculo que mantiene el pontífice con el Reniec. Robert Francis Prevost obtuvo la nacionalidad peruana el 24 de agosto de 2015 y ese mismo año gestionó su primer Documento Nacional de Identidad (DNI) azul, luego de varios años de labor pastoral en el país.

Posteriormente, en 2016, acudió a una oficina registral de Reniec en Chiclayo para tramitar su DNI electrónico. Tras su elección como papa, el 8 de mayo de 2025, volvió a actualizar sus datos de identificación y el 30 de mayo de ese año gestionó su DNI electrónico 3.0 en el Vaticano. Ahora, durante su visita al Perú, se coordina la entrega de su documento actualizado.

Recomendación para los usuarios:Antes de acudir a una agencia, revisa el horario específico de atención y confirma si el trámite que necesitas está disponible de manera virtual. Puedes consultar la información actualizada en el portal oficial del Reniec y evitar desplazamientos innecesarios durante los días de la visita papal.