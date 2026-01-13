Con el arranque de 2026, el Estado ha intensificado sus esfuerzos para ampliar el acceso al DNI electrónico a través de operativos descentralizados liderados por el Reniec. Estas acciones recorren distintos puntos del país con un objetivo claro: acercar la identificación digital a la ciudadanía de forma directa y sin barreras. La estrategia se hace visible en campañas móviles impulsadas en coordinación con municipalidades de Lima y diversas regiones, donde el trámite se habilita incluso de manera gratuita.

Estas jornadas, activas durante los meses de enero y febrero, están especialmente orientadas a sectores específicos de la población, reforzando así el proceso de masificación del documento que identifica oficialmente a todas las personas nacidas en el territorio nacional.

Reniec ofrece DNI gratis en febrero: estos son los lugares y beneficiarios

En la actualidad, las iniciativas impulsadas por los gobiernos locales, en coordinación con el organismo de identificación del Estado, se han convertido en una puerta abierta para cientos de comunidades a lo largo del país. Estas jornadas cobran especial relevancia para los sectores más vulnerables, que pueden acceder sin costo a la obtención o renovación de su documento de identidad digital.

Con el cierre de 2025 y el inicio de un nuevo año, se confirma la continuidad de esta política de acercamiento al ciudadano. El 2026 arranca con el anuncio de una nueva alianza entre el Reniec y una municipalidad que mantiene activo el despliegue de campañas itinerantes para tramitar gratuitamente el DNI electrónico, ahora reforzado con hasta 64 medidas de seguridad. Como parte de esta estrategia, ya se han establecido diversas fechas oficiales durante los meses de enero y febrero, reafirmando el compromiso de llevar la identificación moderna allí donde más se necesita.

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho (LIMA)

- Lugar: Subgerencia de Programas Sociales (Av. El Bosque 331 Urb. Canto Grande)

- Inicio de campaña: 7 de enero

- Duración de campaña: Todo enero y febrero 2026

- Población beneficiaria: Niños de 0 a 11 años / Adolescentes de 12 a 16 años / Adultos mayores de 60 años a más / Personas Con Discapacidad (PCD)

- Atención a 50 personas por día

En relación a jornadas programadas y organizadas por parte de municipalidades distritales junto al RENIEC hacia el mes de enero, resulta importante destacar, que a fines de diciembre dicha entidad de Gobierno autorizó la gratuidad de 470 mil procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), y para la tramitación y consecuente expedición del DNIe durante el 2026, siendo 157 mil aquellas cédulas destinadas a la “atención de públicos específicos mediante campañas itinerantes a nivel nacional”.

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE DNIE GRATUITO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

Presenta DNI vigente si buscas renovarlo

Los menores de edad deben acudir con papá o mamá si buscan tramitar DNI por primera vez o renovarlo.

- En caso de asistir con otros parientes, los adultos deben acercarse a lugar de atención y mostrar partida de nacimiento de los padres.

Presenta recibo de luz o agua si buscas cambiar de dirección.

COSTO ÚNICO Y POR CAMPAÑA PARA TRAMITAR EL DNIE 3.0, SEGÚN RENIEC

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo termina confirmando el RENIEC, y oficialmente dando a conocer que ha dejado de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasó a otorgar la electrónica cobrando montos promocionales por la realización de primer trámite efectivo.

El DNI 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que rige con vigencia a nivel nacional, y hasta el 12 de abril 2026 costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla si buscas obtenerlo por primera vez.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, hoy cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.