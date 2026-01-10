Uno de los documentos más importantes es el Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que permite al ciudadano identificarse y realizar diversos trámites en el Perú. Precisamente, con el propósito de incentivar a más personas a obtener esta cédula de identidad, varias municipalidades a nivel nacional, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), está llevando a cabo campañas para entregar de manera gratuita el nuevo DNI electrónico 3.0. Por lo general, esta medida está dirigida a niños, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en condiciones de pobreza en el país. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿DÓNDE ENTREGARÁN EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO GRATUITO ESTE 12 DE ENERO, SEGÚN RENIEC?

A través de sus redes sociales oficiales, la Municipalidad de Miraflores anunció una buena noticia para sus vecinos: la entrega gratuita del nuevo DNI electrónico 3.0 exclusivamente para los menores de 17 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. Esta beneficiosa iniciativa , que busca facilitar el acceso a la cédula sin costo y diversos trámites registrales, se desarrollará desde el lunes 12 hasta el viernes 30 de enero, con atención de lunes a viernes en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Asimismo, entre los otros servicios que brindarán el municipio y el Reniec se encuentran la rectificación de datos y la renovación del documento de identidad. Para ello, los vecinos interesados deberán acercarse a la Casa Tovar, ubicado en la Calle Manuel Tovar 225 o a la Casa de la Mujer, que se encuentra en la Calle José Gálvez 671 en Miraflores. Por último, es importante mencionar que, la atención se brindará según el orden de llegada, hasta completar los cupos habilitados diariamente, por lo que instaron a la población a tomar las medidas para evitar inconvenientes.

¿QUIÉNES ACCEDERÁN AL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO Y TRÁMITES REGISTRALES ESTE 2026, SEGÚN RENIEC?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026. Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

Eso no es todo, en el caso de los niños de 0 a 1 año se les podrá realizar trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. Asimismo, esta norma alcanza a los ciudadanos mayores de edad que consignen de forma expresa su condición de donantes de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento, así como a las personas con discapacidad (PCD), tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente. Por último, la resolución también autoriza para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026.