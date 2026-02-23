Por Redacción EC

Actualmente, son miles de peruanos que cuentan con el tradicional DNI azul, que ya no se emite desde agosto de 2025, vencidos o próximos a caducar. Sin embargo, este importante documento de identidad continúa siendo valido para las Elecciones Generales 2026 o incluso en diversos trámites privados, legales, bancarios, entre otros. Frente a esta situación y, con el objetivo de ahorrar tiempo en las filas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que se puso a disposición de la ciudadanía una novedosa plataforma que permite solicitar el duplicado para obtener el nuevo DNI electrónico en simples pasos y desde la comodidad del hogar. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.