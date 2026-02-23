Actualmente, son miles de peruanos que cuentan con el tradicional DNI azul, que ya no se emite desde agosto de 2025, vencidos o próximos a caducar. Sin embargo, este importante documento de identidad continúa siendo valido para las Elecciones Generales 2026 o incluso en diversos trámites privados, legales, bancarios, entre otros. Frente a esta situación y, con el objetivo de ahorrar tiempo en las filas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que se puso a disposición de la ciudadanía una novedosa plataforma que permite solicitar el duplicado para obtener el nuevo DNI electrónico en simples pasos y desde la comodidad del hogar. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DUPLICADO DEL DNI AZUL AL ELECTRÓNICO DESDE EL HOGAR?

En una entrevista para América Noticias, la directora de Servicios Registrales de Reniec, Karim Pardo, informó que, desde ahora, los ciudadanos que tengan su DNI azul vencido o próximo a caducar podrán renovarlo por el nuevo DNI electrónico 3.0 desde cualquier dispositivo digital sin salir de casa. Para acceder a este novedoso servicio, se debe descargar el aplicativo oficial de verificación facial de Reniec (LINK), donde te pedirá que se tome una fotografía para validar la identidad. Luego, se debe proceder a pagar los S/ 30 en agentes BCP o Yape con el código de trámite 02121.

Tras ello, se tendrá que dirigir a la plataforma del Reniec y ubicar la sección “Trámites virtuales del ciudadano – renovación por caducidad”, donde el ciudadano tendrá que completar con sus datos personales y actualizar dirección, donación de órganos, entre otros, siempre que sea necesario. Asimismo, el ciudadano tendrá la opción de elegir la oficina de entrega más cercana y, al completar esos sencillos pasos, recibirá un correo electrónico que confirmará que el trámite fue recibido correctamente. “Ya no necesitará ir a una agencia, lo pueden hacer en casa y en la lista sale en qué lugar lo quiere recoger”, explicó Pardo a dicho medio.

¿SE PODRÁ VOTAR CON EL DNI AZUL EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026, SEGÚN RENIEC?

Las Elecciones Generales 2026 están cada vez más cerca y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir al nuevo presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Ante ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó a la ciudadanía mayor de 18 años que el DNI azul podrá ser utilizado en estos comicios electorales con la condición de que se encuentren vigentes.

De esta manera, estos documentos, tanto el azul como el amarillo, mantendrán su vigencia hasta el día que caduquen, por lo que no será necesario aún su renovación, inscripción, duplicado o rectificación de datos. Por otro lado, es importante mencionar que, los jóvenes que hayan cumplido la mayoría de edad y todavía posean su DNI de menor tendrán que renovarlo antes de las elecciones 2026, ya que solo podrán votar con un documento actualizado y vigente el día de los comicios programados para el 12 de abril.