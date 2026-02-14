RENIEC te alerta: si aún cuentas con DNI amarillo, tienes hasta esta fecha para actualizarlo

Hoy el gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa beneficiando a tanto niños como adultos del país, y esto mediante la gratuidad referente a la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI). En relación a la cédula de color amarillo, y otorgada a menores de edad, resulta importante ahora destacar lo que termina refiriendo dicho organismo autónomo en relación a la importancia de mantenerla actualizada, generándose así un trámite por el cual figuran ampliados los horarios de atención en diferentes sedes de Lima.

SI AÚN CUENTAS CON DNI AMARILLO SIENDO MAYOR DE EDAD, EL RENIEC TE INSTA A TRAMITAR SU ACTUALIZACIÓN

Las Elecciones 2026 se acercan, y con miras a dicho evento, el RENIEC invoca a la ciudadanía a actualizar su DNI amarillo si es que ya cuentan con la mayoría de edad cumplida.

De acuerdo a información proporcionada por parte de Manuel Chuquillanqui, subdirector del registro electoral de dicho organismo autónomo, y para la Agencia Andina, hasta el 14 de diciembre del 2025 cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el padrón electoral, un total de 103 mil 827 peruanos de 18 años a más, aún no habían renovado dicha cédula.

En ese sentido, hoy resulta importante destacar que a poco de las Elecciones 2026, el RENIEC amplía horarios de atención para efectivamente permitir la actualización del DNI amarillo durante todo febrero, por ejemplo, y de esa forma evitar inconvenientes de cara a la votación del 12 de abril.

HORARIO AMPLIADO Y SEDES DE LIMA DONDE PUEDES GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DE TU DNI AMARILLO

Horario de 6.15 a. m. a 7.45 p. m. durante todo febrero 2026, y en estas sedes del RENIEC:

- OR Miraflores

- OR Independencia

- OR Jesús María

- AG Cañete

Fuente: RENIEC

ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA RENOVAR TU DNI AMARILLO

Hoy el DNI electrónico (DNIe) expedido por el RENIEC desde 2013, acredita la identidad presencial y remota del ciudadano que lo posee, y sirve, además, para realizar transacciones desde la comodidad del hogar mediante Internet.

Para renovarlo en Perú, dicho organismo gubernamental pone a tu disposición hasta dos modalidades: digital/presencial, debiendo considerar y recordar que si bien puedes realizar el trámite a partir de los 17 años, los adultos mayores lo obtendrán por última vez gracias a beneficio cuyas características buscan evitar que vuelva a caducar tras 8 años de vigencia.

La documentación a presentar para el trámite de renovación de DNI Azul o DNIe en Centros de Atención del RENIEC o Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) es la siguiente de acuerdo a información compartida oficialmente:

01 foto actual tamaño pasaporte “no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas”.

- Si la oficina donde se realiza el trámite ofrece el servicio gratuito de toma fotográfica, el solicitante no deberá llevar consigo la foto impresa.

Recibo de Pago por Derechos Administrativos

Actualmente, el solicitante de renovación de DNI Azul o DNIe tiene la potestad de presentar toda la documentación requerida en alguna de las 102 oficinas del RENIEC o MAC ubicados a nivel nacional, y así iniciar la gestión previo pago realizado ante agencias autorizadas como el Banco de la Nación (BN).

LOS 3 PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA TRAMITAR LA RENOVACIÓN DE TU DNI AMARILLO

1- Cancelar S/41 (DNIe) o 30 por DNI Azul mediante depósito o transferencia en agencias del BN o Págalo.pe, y/o también en oficinas del BCP o mediante ViaBCP indicando o colocando el código de tributo 00521.

2- Con el voucher de pago, y la documentación requerida (requisitos), acércate al Reniec o MAC más cercano a tu domicilio para hacer entrega de todo lo solicitado, obteniendo automáticamente el ticket de recojo.

3- Pasado el tiempo de espera aproximado y estimado de 10 días hábiles a partir de la fecha de trámite, el ciudadano peruano puede recoger su DNI de adulto en la misma agencia, y mostrando dicho boleto.