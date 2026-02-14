RENIEC te alerta: si aún cuentas con DNI amarillo, tienes hasta esta fecha para actualizarlo

Por Redacción EC

Hoy el gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa beneficiando a tanto niños como adultos del país, y esto mediante la gratuidad referente a la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI). En relación a la cédula de color amarillo, y otorgada a menores de edad, resulta importante ahora destacar lo que termina refiriendo dicho organismo autónomo en relación a la importancia de mantenerla actualizada, generándose así un trámite por el cual figuran ampliados los horarios de atención en diferentes sedes de Lima.

