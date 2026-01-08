El inicio del Año Escolar 2026 se aproxima, y con miras a ello el Ministerio de Educación (Minedu) ha determinado los lineamientos bajo los cuales los docentes del país, deben regirse a fin de terminar firmando o renovando contrato. Según figura precisado mediante normativa puntual, cada uno de los profesores de Educación Básica (EB) y Educación Técnico-Productiva (ETP) que necesite llevar a cabo el trámite para asegurar plaza directa, requiere del cumplimiento de ciertas condiciones como parte de procedimiento cuyas características plantean la ejecución de 3 etapas.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA RENOVAR TU CONTRATO COMO DOCENTE DEL MINEDU

Tras un 2025 que trajo consigo las disposiciones entorno a beneficios brindados a personal docente del país, ahora con el Año Nuevo iniciado, el Minedu hace público el Decreto Supremo N° 022 que aprueba la norma reguladora del procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación y renovación de profesores en el servicio docente.

Al respecto, y según lo determina dicha normativa, el proceso como tal terminará efectuándose en las siguientes 3 etapas, y considerando que en la primera de ellas participarán los contratados en plazas de EB con título de profesor o licenciado en educación:

Renovación del contrato docente

Contratación por resultados de la prueba nacional (PN)

Contratación por evaluación de expedientes

En relación a la segunda fase vinculada a la contratación de docentes, el Minedu detalla que la integran los postulantes aptos que rindieron la Prueba Nacional (PN), y se encuentran en el cuadro de méritos, debiendo presentar sus documentos ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) seleccionada para el concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM).

Para la renovación como tal, los maestros tendrán que acreditar haber sido contratados con título de profesor o licenciado en educación, según corresponda, y en el nivel, modalidad y especialidad de la plaza, así como contar con una evaluación favorable de desempeño laboral.

EL INCREMENTO REMUNERATIVO ESTABLECIDO PARA DOCENTES NOMBRADOS DEL PERÚ

El pago de incremento remunerativo a más de 400 mil docentes nombrados en Perú, representa hoy una realidad fijada mediante escala magisterial a partir de la cual termina reflejándose la actualización de salarios tras aprobación del Decreto Supremo N° 049.

Los sueldos de profesores a nivel nacional, figura aumentada hacia el 2026, aumentando de S/3.100 a S/3.500, y de acuerdo a los 8 escalafones de estructura a cargo del Minedu, los docentes de 30 horas entre S/3.500 y los S/7.351, para jornadas de 40 horas entre S/4.667 y S/9.801, y así quedando determinado de la siguiente forma:

Primera Escala Magisterial

- S/3,500.70 x jornada 30 horas / S/4,667.60 x jornadas 40 horas

Segunda Escala Magisterial

- S/3,850.77 x jornada 30 horas / S/5,134.36 x jornada 40 horas

Tercera Escala Magisterial

- S/4,200.84 x jornada 30 horas / S/5,601.12 x jornada 40 horas

Cuarta Escala Magisterial

- S/4,550.91 x jornada 30 horas / S/6,067.88 x jornada 40 horas

Quinta Escala Magisterial

- S/5,251.05 x jornada 30 horas / S/7,001.40 x jornada 40 horas

Sexta Escala Magisterial

- S/6,126.23 x jornada 30 horas / S/8,168.30 x jornada 40 horas

Séptima Escala Magisterial

- S/6,651.33 x jornada 30 horas / S/8,868.44 x jornada 40 horas

Octava Escala Magisterial

- S/7,351.47 x jornada 30 horas / S/9,801.96 x jornada 40 horas.

A propósito de anunciado incremento remunerativo para 426 mil docentes nombrados y contratados de educación básica y técnico-productiva, el Minedu da a conocer que con la finalidad de asegurar su financiamiento y efectivo otorgamiento, ha transferido más de 175 millones de soles a los “Gobiernos regionales, así como a los ministerios de Defensa e Interior”, siendo el Decreto Supremo Nº 284 la normativa a partir de la cual se oficializa la cobertura del costo diferencial del primer tramo del aumento de la RIM.