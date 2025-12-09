A pocos meses de iniciar un nuevo ciclo académico, diversas universidades realizan evaluaciones con el objetivo de recibir a los estudiantes que obtuvieron una de las vacantes ofrecidas. En ese contexto, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) presentó la lista oficial de seleccionados tras desarrollarse el examen de admisión 2026-I, dirigido exclusivamente para las modalidades de Ingreso Escolar Nacional (IEN) y Beca 18. Así, esto representa una gran oportunidad para miles de jóvenes, que con disciplina, perseverancia y compromiso, podrán estudiar en una de las instituciones públicas más destacadas del país y desarrollarse de la mejor manera profesionalmente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LINK OFICIAL DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026 DE LA UNI IEN Y BECA 18

Este domingo 7 de diciembre, más de 4 700 jóvenes distribuidos en 16 ciudades del Perú rindieron el examen de admisión en la modalidad de Ingreso Escolar Nacional (IEN) 2026-1 y Talento Beca 18 de la Universidad Nacional de Ingeniería, con el objetivo de alcanzar una de las 235 vacantes. Según datos de la Dirección de Admisión (DIAD), la ciudad que registró la mayor cantidad de postulantes fue Lima Metropolitana, con 3 291, seguida de Huancayo, con 303, y Chiclayo, con 117. Así, el listado se completa con Cusco (117), Huánuco (112), Cajamarca (102), Arequipa (100), Huaraz (95), Puno (93), Ica (92), Ayacucho (90), Juliaca (73), Tacna (65), Huacho (50), Chimbote (39) y Andahuaylas (37).

De esta manera, tras llevarse a cabo la evaluación, la UNI publicará los resultados oficiales en su plataforma oficial (LINK) para que los postulantes puedan consultar con solo ingresar su código de estudiante o nombre completo. Asimismo, quienes hayan sido seleccionados continuarán con el proceso de matricula en los plazos que la universidad determine. “En esta oportunidad, y como en las anteriores, hemos hecho el esfuerzo como UNI de aproximarnos a las distintas regiones, en las cuales se originó una gran expectativa, no solamente por el nombre que tiene la universidad, sino por todos los servicios y la diversidad de carreras”, sostuvo el director de la Dirección de Admisión de la UNI, Dr. Luis Miguel Romero Goytendía.

¿DÓNDE SE PUBLICARÁN LOS RESULTADOS DEL EXAMEN PARA LA BECA PERMANENCIA 2025?

A través de la Resolución Jefatural n.° 3648-2025-Minedu-VMGI-Pronabec-Dibec, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo informó a sus miles de postulantes a nivel nacional que ya se encuentra habilitada la plataforma oficial que permite revisar la lista de 8 000 postulantes seleccionados para la Beca Permanencia. Los universitarios deberán ingresar a la página oficial del concurso (LINK) con el objetivo de conocer si forman parte del listado, así como adicionalmente recibirán en su casilla electrónica del Sibec la notificación sobre su condición de seleccionado o no seleccionado en el concurso.

Tras la confirmación, el estudiante seleccionado deberá aceptar la beca entre el miércoles 3 al miércoles 10 de diciembre, caso contrario perderá todo el beneficio. Así, una vez culminada esta etapa, la entidad publicará la resolución final con la relación de becarios seleccionados, lo que permitirá iniciar el proceso de adjudicación y el acceso a los beneficios económicos y de acompañamiento socioemocional y de bienestar hasta terminar la carrera. Cabe mencionar que, Beca Permanencia está destinada para estudiantes de universidades públicas que acrediten un rendimiento académico de nivel medio superior y tengan una clasificación vigente de pobreza o pobreza extrema, según el Sisfoh.

VIDEO RECOMENDADO