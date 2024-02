Muchos ciudadanos se encuentran afiliados a un fondo de pensiones con el objetivo de vivir tranquilamente durante su jubilación. Si bien muchos aportan su dinero mes a mes, no es una seguridad que reciban un gran retribución cuando se jubilen, especialmente aquellos que están vinculados a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).

Como se sabe, las AFP son entidades privadas que tienen como objetivo administrar el dinero que mes a mes los trabajadores destinan para financiar sus futuras pensiones. Estos grupos otorgan pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio.

En caso de que un afiliado a la AFP no aporte según lo estipulado, no recibirá ninguna pensión cuando deje de laborar. Por ejemplo, a finales del 2022, el 40% de los afiliados a las AFP que estaban cerca de jubilarse no tenían saldo en sus cuentas, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En esta línea, existe una preocupación constante en la seguridad económica en la tercera edad, que es cuánto dinero ahorrar en las AFP para recibir una pensión cómoda, como el monto de S/1.000. Afortunadamente, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros brindó una serie de recomendaciones que podrían asegurar una jubilación digna.

¿CUÁNTO DEBO AHORRAR PARA RECIBIR UNA PENSIÓN DE S/1.000 POR LA AFP?

El presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón, considera que los afiliados a las AFP deben trazarse una meta donde las pensiones que reciban sean la mitad de sus ingresos.

“¿Por qué la mitad? Porque los hijos ya se habrán ido de casa y ya habremos acumulado varios bienes que no hace falta volver a comprar. Entonces para poner un ejemplo imaginemos que hoy gastábamos 2,000 soles al mes así que apuntamos a tener desde cerca de los 65 años la capacidad de gastar 1,000 soles al mes”, declaró el directivo para la agencia Andina.

En esta línea, Morón recomendó que para tener S/1.000 al mes, desde los 65 años hasta el último día de nuestras vidas, un afiliado a la AFP debe ahorrar un total de 180 mil soles. “Con eso tendremos la certeza de que recibiremos al menos esa cantidad”, indicó.

Asismismo, precisó la importancia de utilizar un instrumento financiero llamando “renta vitalicia”. “Este es un producto que implica la transferencia de recursos a una compañía de seguros y ellos se encargarán de depositar -de todas maneras- una renta de por vida sin las complicaciones que pueden tener otras alternativas”, explica Morón.

Por último, el presidente de la Apeseg brindó otra consideración a tener en cuenta para asegurar una vejez digna con una destacable pensión, como construir un futuro financiero a través de capas. “Primero construyan una capa de ingresos ciertos, esta va a financiar esos gastos que de todas maneras van a hacer. Luego pueden añadir, otras capas con productos que pueden tener aparentemente rentabilidades atractivas, pero son riesgosos”, comentó.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES AFILIADOS A LA AFP?

Para aquellos trabajadores independientes que no cuentan con un ingreso mensual fijo, Eduardo Morón recomienda crear un presupuesto mensual que permita reconocer y apartar el monto a ahorrar.

“Si regreso al ejemplo de ese hogar que gastaba 2.000 soles al mes. Si separase solo 10% de sus gastos, en 50 años cumpliría con la meta de haber construido su chanchito que le asegurará tener recursos para toda su vejez”, ilustró.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA AFP Y LA ONP?

La AFP son las siglas de la Administradora de Fondos de Pensiones, que mediante el Sistema Privado se encarga de proteger los aportes con un funcionamiento de aportes en cuentas individuales directamente a nombre del aportante. Las AFP cuentan con cuatro tipos de fondo que tienen distinto riesgo. Estos permiten rentabilizar lo que han ahorrado dentro de un determinado tiempo, para que luego sea retribuido cuando le corresponda la jubilación a sus aportantes.

Por otro lado, la ONP es la Oficina de Normalización Previsional que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones. La entidad recibe y gestiona los aportes de las personas que se encuentran afiliadas a este sistema de fondo común. Su sistema sirve para pagar las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En este sistema nacional de pensiones, el número de aportantes debe ser mayor al número de jubilados para que este programa cuente con un funcionamiento óptimo. En caso de no desarrollarse de esta forma, no todas las personas podrían acceder a este beneficio.