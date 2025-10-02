La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) hizo oficial el reglamento para el octavo retiro extraordinario de los fondos de pensiones. Este desembolso permitirá a los afiliados acceder hasta a 4 UIT de su cuenta individual, es decir, el equivalente a S/21.400. La disposición se sustenta en la Ley 32445 y la Resolución SBS N.° 03444-2025, ambas publicadas en el diario oficial El Peruano el pasado domingo 28 de septiembre tras la aprobación y promulgación del Ejecutivo.

Esta aprobación del retiro de fondos resulta ser un alivio para muchos peruanos, pero según expertos sería una decisión que desestabilizaría el sistema de pensiones a futuro. Esta medida se concretó en un panorama de presiones sociales y económicas por la ley de modificación de pensiones y la crisis política que atraviesa el país.

Te compartimos el cronograma oficial para el Retiro AFP:

La Asociación de AFP's publicó el cronograma para solicitar el retiro de hasta 4 uit's de las AFP.

De acuerdo con lo anunciado por la SBS, los afiliados podrán iniciar el trámite para el retiro de su dinero desde el 21 de octubre de 2025. En caso cambies de idea y ya no quieras retirar tus fondos, podrás darlo a conocer a tu respectiva AFP, hasta 10 días antes del pago programado.

A continuación, te compartimos el cronograma y te recordamos que el desembolso total se efectuará en cuatro pagos. El primer abono se realizará 30 días después de haber ingresado tu solicitud a la AFP.