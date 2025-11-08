Los afiliados al sistema privado de pensiones tienen varias oportunidades para solicitar el retiro de sus fondos AFP 2025, que permite disponer de hasta 4 UIT (S/ 21,400). Este procedimiento, que es voluntario y gratuito, se realiza de manera virtual siguiendo un cronograma ordenado por el último dígito del DNI.
El proceso, que comenzó el pasado 21 de octubre y se extenderá hasta el 18 de enero de 2026, contempla tres periodos para enviar la solicitud. Descubre cuáles son las fechas disponibles y cómo acceder paso a paso al octavo retiro AFP.
¿CUÁNTAS OPORTUNIDADES TIENEN LOS AFILIADOS PARA ENVIAR LA SOLICITUD?
De acuerdo con la gerente de operaciones de AFP Integra, Shirley Parodi, los afiliados cuentan con tres oportunidades para registrar su solicitud de retiro. Cada una corresponde a un periodo distinto dentro del cronograma oficial establecido por las AFP:
- Primer periodo: del 21 de octubre al 18 de noviembre, con atención a un dígito cada dos días.
- Segundo periodo: del 19 de noviembre al 3 de diciembre, con un dígito por día.
- Tercer periodo: del 4 de diciembre al 18 de enero, cuando cualquier dígito podrá registrar la solicitud libremente.
¿CUÁLES SON LAS FECHAS PARA ENVIAR LA SOLICITUD SEGÚN EL DNI?
El registro de solicitudes empezó el pasado 21 de octubre para aquellos con una letra u otro carácter al final de su documento (estas personas también pueden realizar su solicitud el próximo 19 de noviembre).
A partir de allí, las fechas se organizan de forma escalonada y también incluyen días alternos para rezagados:
- DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre.
- DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre.
- DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre.
- DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre.
- DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.
- DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre.
- DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre.
- DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre.
- DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre.
- DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre.
Quienes no logren presentar su solicitud en las fechas indicadas podrán hacerlo durante el periodo libre, del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, según informa la agencia Andina.
¿DÓNDE PUEDO HACER MI SOLICITUD SEGÚN MI AFP?
Cada administradora activará su propio enlace para el retiro:
- AFP Hábitat: https://retiro.afphabitat.com.pe
- AFP Integra: https://www.afpintegra.pe
- Prima AFP: https://www.prima.com.pe
- Profuturo AFP: https://www.profuturo.com.pe
La Asociación de AFP advierte que los usuarios deben ingresar solo a las páginas oficiales, ya que no habrá un portal unificado como en retiros anteriores.
¿CÓMO SABER A QUÉ AFP ESTOY AFILIADO?
Si no recuerdas a qué administradora perteneces, puedes verificarlo fácilmente ingresando al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.