El 21 de octubre se dio por iniciado el periodo de registro para la solicitud de retiro de AFP, y desde entonces miles de afiliados ya han terminado por cobrar lo correspondiente a primera armada. Según cronograma vigente, hoy y hacia inicios del 2026, las personas beneficiarias gozarán de periodo libre a partir del cual pueden llevar a cabo los últimos trámites habilitados para cobro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, 21 mil 400 soles liberados oficialmente.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDEN REGISTRAR SOLICITUDES DE OCTAVO RETIRO AFP?

Teniendo como a uno de sus principales promotores en la persona del congresista José Luna Gálvez, finalmente el octavo retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de AFP en 2025, resulta un hecho, y tras publicación de procedimiento operativo por parte de la SBS, los afiliados rezagados que así lo requieran, todavía tienen chance de generar solicitudes para cobrar monto ascendente a los 21.400 soles.

A propósito de cronograma oficializado, resulta importante tomar en cuenta que las fechas para requerir desembolsos dependen del último dígito de DNI, tal y como ha ocurrido con anteriores gestiones similares, pudiendo del 4 de diciembre al 18 de enero de 2026, poder llevarlo a cabo de manera libre, y luego de completado el número 9.

Un octavo retiro de dinero acumulado en Cuenta Individual de Capitalización (CIC) donde se encuentran tus aportes y la rentabilidad que genera el Sistema Privado de Pensiones (SPP), hoy figura admitido, y a partir de cronograma puntual puedes llevar a cabo tu solicitud para hacerlo efectivo considerando tanto fechas como el último dígito de DNI.

Con respecto a esto último, muchos son los afiliados a las AFP que necesitan saber la fecha exacta a partir de la cual visualizarán la primera armada, siendo dentro de los 30 días calendario posteriores a la realización de registro virtual, el periodo estimado para iniciar verificación en cuenta bancaria.

Te compartimos a continuación el calendario completo donde figuran las fechas máximas para depósitos realizados tras retiro efectuado de acuerdo a cronograma:

DNI con letra

- Fecha de registro: 21 de octubre / Primera UIT: Hasta el 20 de noviembre

DNI terminado en 0

- Fechas de registro: 22, 23 de octubre / Primera UIT: Hasta el 21 y 22 de noviembre, respectivamente

DNI terminado en 1

- Fechas de registro: 24, 27 de octubre / Primera UIT: Hasta el 23 y 26 de noviembre, respectivamente

DNI terminado en 2

- Fechas de registro: 28, 29 de octubre / Primera UIT: Hasta el 27 y 28 de noviembre, respectivamente

DNI terminado en 3

- Fechas de registro: 30, 31 de octubre / Primera UIT: Hasta el 29 y 30 de noviembre, respectivamente

DNI terminado en 4

- Fechas de registro: 3, 4 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 3 y 4 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 5

- Fechas de registro: 5, 6 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 5 y 6 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 6

- Fechas de registro: 7, 10 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 7 y 10 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 7

- Fechas de registro: 11, 12 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 11 y 12 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 8

- Fechas de registro: 13, 14 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 13 y 14 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 9

- Fechas de registro: 17, 18 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 17 y 18 de diciembre, respectivamente

Con respecto a los requisitos que te solicitarán para completar proceso de desembolso, te compartimos también el siguiente listado integrado por cada condición estipulada, y que debes considerar de manera previa a registro habilitado desde el martes 21 de octubre y hasta el 18 de enero 2026:

Número de DNI y datos personales

Clave web para ingresar a tu cuenta AFP

Número de cuenta bancaria

ESTO ES LO QUE SE SABE ACERCA DEL REGISTRO DE SOLICITUD PARA RETIRO AFP CON DNI CADUCADO

Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen propuesto para efectivizar el octavo retiro de fondos, y a partir de la promulgación de la Ley N° 32445, la SBS ha admitido el procedimiento operativo que tras cronograma elaborado por la Asociación de AFP, desde el martes 21 de octubre te permite registrar solicitudes de manera extraordinaria y facultativa, y así terminar cobrando el monto ascendente a los 21,400 soles hasta incluso inicios de 2026.

De acuerdo a información compartida por parte de la institución sin fines de lucro que representa a AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP y Profuturo, cada afiliado al SPP que desee o necesite acceder al desembolso de hasta 4 UIT, en principio debe ingresar a la plataforma habilitada para tal fin, y empezar a completar los campos requeridos que incluyen datos sobre cuenta bancaria, clave web, y también número de DNI.

En ese sentido, surge la incógnita referente a la importante cédula ciudadana que identifica a todos los peruanos, y una probable fecha de vencimiento que según lo precisan las propias empresas incluso desde anteriores retiros autorizados, no impedirá el registro exitoso de tu solicitud de retiro de tus fondos acumulados en CIC.

Con respecto a los detalles brindados oficialmente, cabe resaltar que tras ingresar a plataforma habilitada desde el 21 de octubre, todo ciudadano afiliado a AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP o Profuturo, debe completar los campos de verificación de identidad con fecha de emisión, caducidad y grupo de votación del DNI emitido hasta dicha fecha o si figura obtenida con anterioridad.

Recuerda que el pago de hasta S/21,400, se realizará en 4 desembolsos cada 30 días calendario, debiendo registrar tu solicitud de manera gratuita, 100% digital y previa de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. (excepto los días feriados), tal y como lo determinará el cronograma que ordena las peticiones de acuerdo al último dígito o letra de nuestra cédula de identificación.