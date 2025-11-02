Hasta el momento, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) continúan con el proceso para retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21 400, de sus cuentas individuales administradas por las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP). Es así que, con la finalidad de que se evite una saturación de las plataformas digitales oficiales, se presentó un cronograma de pagos oficial por la Asociación de AFP, supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para que las personas inicien la solicitud de su dinero, llevando un proceso ordenado y eficaz. De esta manera, con el inicio de noviembre 2025, los asegurados, quienes su DNI termina en 4 y 5, se preguntan cuándo es la fecha asignada para iniciar con el trámite. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA FECHA DE SOLICTUD SI TU DNI TERMINA EN 4 O 5 PARA EL RETIRO DE AFP?

El pasado 21 de octubre inició oficialmente el periodo de solicitudes para el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 21 400), por lo que uno de los pasos principales que deberá realizar el afiliado es verificar el saldo disponible en su cuenta individual. Tras ello, el ciudadano tendrá que revisar el cronograma de pagos, publicado por la Asociación de AFP, a fin de ubicar la fecha en la que le corresponde enviar la solicitud. Asimismo, en la plataforma de dicha entidad se tendrá que ingresar con DNI y realizar el formulario para el desembolso de los aportes. De esta manera, el pago del dinero se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario tras el envío de la solicitud. A continuación, te presentamos el cronograma completo oficial:

DNI terminado en 4 : 3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre

: 3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre DNI terminado en 5 : 5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre

: 5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre

Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero de 2026.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS AFILIADOS PARA SOLICITAR EL RETIRO DE AFP 2025?

En el marco del octavo retiro de AFP que inició este martes 21 de octubre, muchas personas comenzaron con la solicitud para obtener su dinero. Sin embargo, las AFP Integra, Prima, Hábitat y Profuturo instaron a sus afiliados a contar con tres datos indispensables: la clave web, el número de DNI y la cuenta bancaria actualizada, los cuales permitirán ingresar a la plataforma de manera sencilla y sin inconvenientes. En el caso de no tener la clave web actualizada, los afiliados pueden hacerlo a través de la plataforma o del aplicativo de su AFP. Por consiguiente, se recomienda realizar este procedimiento con anticipación para evitar problemas al momento de registrar la solicitud, en caso de que la contraseña sea inválida.

