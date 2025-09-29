El Perú se prepara para que sea habilitado el octavo retiro de fondos de las AFP, una medida que permitirá a miles de afiliados disponer de hasta 4 UIT, equivalentes a S/21,400, de sus cuentas personales. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene como plazo máximo el 20 de octubre de 2025 para dar a conocer el reglamento oficial que establecerá el procedimiento a seguir. Sin embargo, se prevé que el mecanismo pueda comenzar a implementarse antes de esa fecha.

Frente a esta expectativa, las AFP han emitido alertas clave: aquellos afiliados que no mantengan actualizada su información personal ni gestionen correctamente sus claves digitales corren el riesgo de sufrir retrasos o incluso quedar excluidos de las etapas iniciales del desembolso.

Retiro AFP en septiembre | ¿Por qué es importante tener tu DNI a la mano?

Jorge Carrillo Acosta, docente y especialista en finanzas de la Pacífico Business School, indicó a Infobae que el proceso probablemente seguirá un esquema similar al de retiros anteriores, basado en cronogramas organizados según el último dígito del DNI. Esta modalidad busca ordenar el acceso digital y reducir el riesgo de congestión en las plataformas.

De esta manera, los afiliados cuyo DNI finaliza en 1 serían los primeros en comenzar el trámite, mientras que quienes tengan dígitos mayores deberán esperar los días asignados por el cronograma oficial de las AFP.

El proceso de desembolso se basaría nuevamente en el último dígito del DNI.

Qué datos tienes que actualizar para solicitar el retiro

Clave web activa y vigente: Este será el mecanismo principal para ingresar a la plataforma y validar tu identidad con tu DNI. Si no recuerdas tu contraseña, puedes cambiarla directamente en el portal o en el aplicativo de tu AFP. Realizar este paso con anticipación evitará que pierdas tiempo el día que te corresponda registrar tu pedido.

Datos de contacto correctos: Es fundamental verificar que tu correo electrónico y número de celular estén actualizados. Estos canales serán los que usará tu AFP para enviarte notificaciones sobre el cronograma oficial, avances en el trámite y eventuales observaciones.

En experiencias anteriores, como en el séptimo retiro, se detectó que muchos afiliados no ingresaban a sus cuentas en línea y habían olvidado sus contraseñas. En otros casos, sus correos electrónicos ya no estaban activos, por lo que no recibían alertas de inicio de solicitudes. Prepararse con anticipación reduce riesgos y garantiza que el proceso sea rápido y sin contratiempos.

Cuánto falta que que comience el octavo retiro

Según informa Infobae, la SBS tiene un plazo máximo de 30 días calendario para aprobar el reglamento, que vence el lunes 20 de octubre. No obstante, fuentes del sector estiman que podría publicarse en menos de dos semanas, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial. Por ello, lo más prudente es mantenerse atento a los anuncios oficiales en los próximos días.