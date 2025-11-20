Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones que ya registraron su solicitud para acceder al retiro de hasta 4 UIT de las AFP aguardan la fecha más importante del proceso: el día en que recibirán el primer depósito. De acuerdo con el reglamento, este pago debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la solicitud.

Las AFP ya manejan un cronograma definido según el día en que cada afiliado realizó el trámite, el cual se aplica por igual en todas las administradoras. Si tu documento termina en 0, 1, 2 o 3, a continuación, te contamos en qué fechas recibirías tu dinero.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE DEPÓSITO PARA LOS DNI QUE TERMINAN EN 0, 1, 2 Y 3?

El calendario previsto para estos afiliados responde al plazo máximo de 30 días después del envío de la solicitud. Así queda la programación estimada según la fecha en que cada grupo registró su trámite:

DNI terminado en 0: quienes enviaron la solicitud el 22 de octubre recibirían el depósito el 21 de noviembre.

DNI terminado en 1: quienes completaron el registro el 24 de octubre tendrían el pago el 23 de noviembre.

DNI terminado en 2: quienes realizaron el trámite el 28 de octubre recibirían el primer desembolso el 27 de noviembre.

DNI terminado en 3: quienes enviaron la solicitud el 30 de octubre obtendrían el depósito el 29 de noviembre.

(Foto: Andina)

¿CÓMO SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES DESEMBOLSOS DEL RETIRO AFP?

Después del primer pago, los siguientes montos también se entregarán en cuotas de hasta 1 UIT. Cada uno se realizará con una separación de 30 días respecto del depósito anterior, lo que significa que el proceso completo puede extenderse por aproximadamente cuatro meses, según explica el diario Líbero.

¿DÓNDE SE PUEDE REVISAR EL ESTADO DE LA SOLICITUD Y LOS DEPÓSITOS PROGRAMADOS?

Las administradoras ponen a disposición de sus afiliados plataformas digitales donde es posible monitorear todo el proceso. Allí se puede verificar si la solicitud fue aprobada, revisar el día asignado para el depósito y conocer el monto que corresponde recibir.

¿NO TRAMITASTE EL RETIRO AFP 2025 A TIEMPO? REVISA EL CRONOGRAMA PARA REZAGADOS

Si un afiliado dejó pasar su fecha inicial, tiene la opción de participar en la segunda vuelta del cronograma, que comenzará el miércoles 19 de noviembre. Esta fase se inicia con quienes poseen una letra al final del DNI y continúa con los números del 0 al 9. Las fechas establecidas para esta etapa son las siguientes:

Letra al final del documento: miércoles 19 de noviembre

DNI terminado en 0: jueves 20 de noviembre

DNI terminado en 1: viernes 21 de noviembre

DNI terminado en 2: lunes 24 de noviembre

DNI terminado en 3: martes 25 de noviembre

DNI terminado en 4: miércoles 26 de noviembre

DNI terminado en 5: jueves 27 de noviembre

DNI terminado en 6: viernes 28 de noviembre

DNI terminado en 7: lunes 1 de diciembre

DNI terminado en 8: martes 2 de diciembre

DNI terminado en 9: miércoles 3 de diciembre

Después de culminar la tercera fecha asignada para cada grupo, se habilitará un periodo libre en el que cualquier afiliado podrá ingresar su solicitud sin depender del último dígito de su DNI. Esta ventana se abrirá el jueves 4 de diciembre y permitirá registrar el pedido en cualquier día hábil, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. El cierre definitivo para realizar el trámite quedará marcado para el viernes 16 de enero de 2026.