Desde el pasado 21 de octubre, millones de personas que integran el Sistema Privado de Pensiones (SPP) han iniciado con la solicitud para el retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 21 400, de sus fondos en las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP). En tanto, la Asociación de AFP ha instado a los afiliados de las AFP Integra, AFP Hábitat, Prima AFP y Profuturo AFP a revisar sus cuentas antes de comenzar con el trámite. De esta manera, con el inicio de noviembre 2025, un grupo de asegurados tendrá la oportunidad de presentar sus requerimientos según el cronograma de pagos establecido por el último dígito de su DNI. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR SU SOLICITUD EN NOVIEMBRE PARA EL RETIRO DE AFP 2025?

El pasado 21 de octubre inició oficialmente el periodo de solicitudes para el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 21 400), por lo que uno de los pasos principales que deberá realizar el afiliado es verificar el saldo disponible en su cuenta individual. Tras ello, el ciudadano tendrá que revisar el cronograma de pagos, publicado por la Asociación de AFP, a fin de ubicar la fecha en la que le corresponde enviar la solicitud. Asimismo, en la plataforma de dicha entidad se tendrá que ingresar con DNI y realizar el formulario para el desembolso de los aportes. De esta manera, el pago del dinero se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario tras el envío de la solicitud. A continuación, te presentamos el cronograma completo oficial:

DNI terminado en 6 : 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre

: 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre DNI terminado en 7 : 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre

: 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre DNI terminado en 8 : 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre

: 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre DNI terminado en 9 : 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre

: 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

¿QUÉ SE SABE DEL PROYECTO DE LEY PARA ACCEDER AL 95.5 % DE LOS FONDOS DE LA AFP PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES TERMINALES?

A través del Proyecto de Ley 12809, que garantiza el derecho a la pensión a favor de pacientes diagnosticados con cáncer, enfermedad terminal y otros, la congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, anunció que estos afiliados con este tipo de diagnósticos accedan hasta el 95,5 % de sus aportes a las AFP por invalidez, orfandad o por jubilación anticipada, incluso si tienen cónyuge o hijos. Así, la propuesta pretende levantar las limitaciones vigentes y ofrecer alivio económico a quienes atraviesan dificultades financieras o deben cubrir elevados costos médicos como parte del tratamiento.

“Imagínate enfrentar un diagnóstico de cáncer y que te digan que no puedes usar el dinero de tu AFP porque tienes familia. Eso pasa hoy: las personas con cáncer o enfermedad terminal pueden disponer del 50% de su AFP, pero si tienen esposo (a) o hijos no pueden retirar ni un sol. Por ello he presentado un proyecto de ley que elimina esta restricción y, además, permite que las personas que enfrentan este tipo de enfermedades puedan retirar hasta un 95.5 % de su AFP. Resulta incongruente retener la totalidad del fondo en manos de la AFP cuando se trata de uno de los momentos de mayor necesidad de los ciudadanos”, sostuvo Bazán.

Otra de las iniciativas presentadas por la parlamentaria es la de la pensión de sobrevivencia que reciben los viudos e hijos de los titulares, por lo que estima aumentar los porcentajes de la pensión de viudez y orfandad. Es decir, pasaría del 50 % al 70 % para este grupo de personas; sin embargo, en caso haya más de un huérfano el monto establecido será asignado de manera proporcional. Es importante mencionar que, en la actualidad, este proyecto legislativo se encuentra en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.

“La razón de ser de las prestaciones de sobrevivencia es brindar apoyo económico a los familiares del pensionista o afiliado fallecido en el entendido de que dependían de él en el ámbito financiero y que no podrán hacer frente por sí solos a las necesidades que surgen como consecuencia de su deceso. Por tanto, se busca garantizar la continuidad de una vida digna para los dependientes sobrevivientes”, indicó.

