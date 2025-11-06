Finalmente, el octavo retiro de fondos acumulados en cuentas de AFP, representa una realidad sobre territorio peruano, y a través de cronograma oficializado, los afiliados que así lo requieran, pueden empezar a hacer efectivas sus solicitudes para llegar a completar hasta cuatro desembolsos sucesivos desde 2025. Tras aprobación de normativa e inicio de registro permitido, ahora llega noviembre para favorecer a grupos de beneficiarios puntuales cuyo último dígito de Documento Nacional de Identidad (DNI) les permitirá proceder a completar datos solicitados para cobrar hasta 21.400 soles en varias armadas.
CONSULTA SI DURANTE NOVIEMBRE 2025 YA PUEDES REGISTRAR TU SOLICITUD DE RETIRO AFP
Contando 2025, se habrán completado 6 años consecutivos de retiro de fondos acumulados en Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de AFP, siendo de manera facultativa y extraordinaria, la forma bajo la cual tienes la chance de proceder operativamente haciendo uso de plataforma que con miras a octavo proceso, figura disponible desde el martes 21 de octubre.
Según lo determinado bajo la Ley N° 32445, a partir de dicha fecha las páginas web de las 4 administradoras reguladas por parte de la SBS, han quedado habilitadas, y como afiliado beneficiario, ya puedes realizar tu solicitud para terminar cobrando hasta el monto ascendente a las 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, 21 mil 400 soles.
Con respecto, y a propósito de publicación de cronograma oficial para retiro de fondos acumulados en CIC de AFP, te compartimos el listado de fechas a partir de las cuales, y según el último dígito de tu DNI, tendrás la chance de registrar tu solicitud de retiro por única vez, y de manera extraordinaria:
- DNI con letra
- 21 de octubre o 19 de noviembre.
- DNI terminado en 0
- 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.
- DNI terminado en 1
- 24, 27 de octubre o 21 de noviembre.
- DNI terminado en 2
- 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.
- DNI terminado en 3
- 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.
- DNI terminado en 4
- 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.
- DNI terminado en 5
- 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.
- DNI terminado en 6
- 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre.
- DNI terminado en 7
- 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.
- DNI terminado en 8
- 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.
- DNI terminado en 9
- 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.
Con respecto a los requisitos que te solicitarán para completar proceso de desembolso, te compartimos también el siguiente listado integrado por cada condición estipulada, y que debes considerar de manera previa a registro habilitado desde el martes 21 de octubre:
- Número de DNI y datos personales
- Clave web para ingresar a tu cuenta AFP
- Número de cuenta bancaria
¿QUÉ PODRÍA SUCEDERTE SI REGISTRAS SOLICITUD DE OCTAVO RETIRO AFP 2025 CON DNI VENCIDO?
Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen propuesto para efectivizar el octavo retiro de fondos, y a partir de la promulgación de la Ley N° 32445, la SBS ha admitido el procedimiento operativo que tras cronograma elaborado por la Asociación de AFP, desde el martes 21 de octubre te permite registrar solicitudes de manera extraordinaria y facultativa, y así terminar cobrando el monto ascendente a los 21,400 soles hasta incluso inicios de 2026.
De acuerdo a información compartida por parte de la institución sin fines de lucro que representa a AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP y Profuturo, cada afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que desee o necesite acceder al desembolso de hasta 4 UIT, en principio debe ingresar a la plataforma habilitada para tal fin, y empezar a completar los campos requeridos que incluyen datos sobre cuenta bancaria, clave web, y también número de DNI.
En ese sentido, surge la incógnita referente a la importante cédula ciudadana que identifica a todos los peruanos, y una probable fecha de vencimiento que según lo precisan las propias empresas incluso desde anteriores retiros autorizados, no impedirá el registro exitoso de tu solicitud de retiro de tus fondos acumulados en CIC.
Con respecto a los detalles brindados oficialmente, cabe resaltar que tras ingresar a plataforma habilitada desde el 21 de octubre, todo ciudadano afiliado a AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP o Profuturo, debe completar los campos de verificación de identidad con fecha de emisión, caducidad y grupo de votación del DNI emitido hasta dicha fecha o si figura obtenida con anterioridad.
Recuerda que el pago de hasta S/21,400, se realizará en 4 desembolsos cada 30 días calendario, debiendo registrar tu solicitud de manera gratuita, 100% digital y previa de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. (excepto los días feriados), tal y como lo determinará el cronograma que ordena las peticiones de acuerdo al último dígito o letra de nuestra cédula de identificación.