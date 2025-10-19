Desde este 21 de octubre, millones de trabajadores formales y desempleados podrán iniciar la solicitud para el retiro de AFP de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/ 21 400. Es así que los primeros en cobrar serán los afiliados que tengan la letra al final de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Para empezar con el trámite de desembolso, las personas deben tener en cuenta tres importantes datos, como el DNI para ingresar a la plataforma que permitirá revisar toda la información, la clave web del AFP y el número de cuenta bancaria para que el dinero sea depositado. De esta manera, se estableció una plataforma donde las personas afiliadas a AFP Integra puedan conocer el estado de su cuenta y el saldo disponible antes de presentar la solicitud de retiro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SABER EL ESTADO DE CUENTA O SALDO DE LA AFP INTEGRA?

A través de un video oficial en sus redes sociales, la AFP Integra explicó el paso a paso para que miles de afiliados puedan consultar su saldo o revisar su estado de cuenta mensual, en un proceso que puede realizarse sin complicaciones. Así, las personas interesadas en realizar el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) desde este martes 21 de octubre podrán acceder al aplicativo que la administradora de pensiones ha puesto a disposición tanto en App Store como en Google Play, el cual permite efectuar diversos trámites de manera fácil y rápida. A continuación, te presentamos el sencillo procedimiento:

Primero descargar la app AFP Integra en Google Play o App Store.

Luego digitar los datos personales. En caso de no contar con una cuenta, se podrá crear una en pocos y sencillos pasos.

Dentro del aplicativo será necesario hacer clic en la opción “Estado de cuenta”.

Por último, este documento será enviado al correo electrónico y ¡Listo!

¿QUÉ DÍA DEBEN PRESENTAR LA SOLICITUD LOS AFILIADOS DE LA AFP SI SU DNI TERMINA EN 0 Y 1?

Este martes 21 de octubre inicia oficialmente el periodo de solicitudes para el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 21 400), por lo que uno de los pasos que deberá realizar el afiliado es verificar el saldo disponible en su cuenta individual. Tras ello, el ciudadano tendrá que verificar el cronograma de pagos, publicado por la Asociación de AFP, a fin de ubicar la fecha en la que le corresponde enviar la solicitud. Asimismo, dicha entidad establecerá una plataforma que permitirá ingresar con DNI y realizar el formulario para el desembolso de los aportes. De esta manera, el pago del dinero se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario tras el envío de la solicitud. A continuación, te presentamos el cronograma completo oficial:

Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre | 20 de noviembre

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre | 21 de noviembre

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre | 24 de noviembre

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre | 25 de noviembre

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre

Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.