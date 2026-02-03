A nivel nacional, los maestros peruanos gozan de diversos beneficios, y en este caso puntual el salario viene a representar el motivo por el cual miles de ellos empiezan a verse favorecidos económicamente. Hoy la noticia trasciende entorno a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) aprobada por parte del Ministerio de Educación (Minedu), y mediante un incremento que confirma modificaciones entorno a escala magisterial, jornadas de trabajo puntuales, entre otras consideraciones para el otorgamiento de hasta asignaciones e incentivos.

A ESTOS MONTOS ASCIENDEN LAS RIM QUE COBRAN DOCENTES NOMBRADOS EN PERÚ DESDE EL 2026

El pago de incremento remunerativo a más de 400 mil docentes nombrados en Perú, representa hoy una realidad fijada mediante escala magisterial a partir de la cual termina reflejándose la actualización de salarios tras aprobación del Decreto Supremo N° 049.

Los sueldos de profesores a nivel nacional, figura aumentada hacia el 2026, aumentando de S/3.100 a S/3.500, y de acuerdo a los 8 escalafones de estructura a cargo del Minedu, los docentes de 30 horas entre S/3.500 y los S/7.351, para jornadas de 40 horas entre S/4.667 y S/9.801, y así quedando determinado de la siguiente forma:

Primera Escala Magisterial

- S/3,500.70 x jornada 30 horas / S/4,667.60 x jornadas 40 horas

Segunda Escala Magisterial

- S/3,850.77 x jornada 30 horas / S/5,134.36 x jornada 40 horas

Tercera Escala Magisterial

- S/4,200.84 x jornada 30 horas / S/5,601.12 x jornada 40 horas

Cuarta Escala Magisterial

- S/4,550.91 x jornada 30 horas / S/6,067.88 x jornada 40 horas

Quinta Escala Magisterial

- S/5,251.05 x jornada 30 horas / S/7,001.40 x jornada 40 horas

Aumento de salario para docentes nombrados que aprueba el Minedu, y desde el 2026 impacta en montos pagados según escala magisterial y jornadas de trabajo. (Fuente: Minedu)

Sexta Escala Magisterial

- S/6,126.23 x jornada 30 horas / S/8,168.30 x jornada 40 horas

Séptima Escala Magisterial

- S/6,651.33 x jornada 30 horas / S/8,868.44 x jornada 40 horas

Octava Escala Magisterial

- S/7,351.47 x jornada 30 horas / S/9,801.96 x jornada 40 horas.

A propósito de anunciado incremento salarial dirigido a 426 mil docentes nombrados y contratados de educación básica y técnico-productiva, el Minedu da a conocer que con la finalidad de asegurar su financiamiento y efectivo otorgamiento, ha transferido más de 175 millones de soles a los “Gobiernos regionales, así como a los ministerios de Defensa e Interior”, siendo el Decreto Supremo Nº 284 la normativa a partir de la cual se oficializa la cobertura del costo diferencial del primer tramo del aumento de la RIM.

ESTOS SON LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA RENOVAR TU CONTRATO Y CONTINUAR EJERCIENDO COMO DOCENTE EN PERÚ

Tras un 2025 que trajo consigo las disposiciones entorno a beneficios brindados a personal docente del país, ahora con el Año Nuevo iniciado, el Minedu hace público el Decreto Supremo N° 022 que aprueba la norma reguladora del procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación y renovación de profesores en el servicio docente.

Al respecto, y según lo determina dicha normativa, el proceso como tal terminará efectuándose en las siguientes 3 etapas, y considerando que en la primera de ellas participarán los contratados en plazas de EB con título de profesor o licenciado en educación:

Renovación del contrato docente

Contratación por resultados de la Prueba Nacional (PN)

Contratación por evaluación de expedientes

En relación a la segunda fase vinculada a la contratación de docentes, el Minedu detalla que la integran los postulantes aptos que rindieron la PN, y se encuentran en el cuadro de méritos, debiendo presentar sus documentos ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) seleccionada para el concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM).

Para la renovación como tal, los maestros tendrán que acreditar haber sido contratados con título de profesor o licenciado en educación, según corresponda, y en el nivel, modalidad y especialidad de la plaza, así como contar con una evaluación favorable de desempeño laboral.

LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO QUE TAMBIÉN SE BENEFICIAN CON INCREMENTO REMUNERATIVO A PARTIR DEL 2026

Anualmente, diversas son las normativas que desde el gobierno peruano vienen dándose a conocer buscando beneficiar a los trabajadores ligados al sector público, siendo en este caso puntual el Decreto Supremo N° 241 la normativa a partir de la cual se aprueba nueva escala remunerativa.

De acuerdo a la información compartida por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “los servidores de apoyo a la función fiscal y administrativo del Ministerio Público sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728″, hoy terminan abarcando el grupo de funcionarios beneficiarios que además recibirá una gratificación por Fiestas Patrias, otra por Navidad, y también bonificación por escolaridad.

Con respecto a la nueva escala remunerativa que aprueba el gobierno peruano para beneficio de trabajadores de dicho organismo constitucional hacia el 2026, te compartimos el listado completo donde figuran establecidas desde niveles hasta rangos puntuales:

Gerente General / Jefe del Instituto de Medicina Legal (Directivo 7), S/15.600

Gerente Central / Secretario General (Directivo 6), S/14.442

Gerente / Procurador Público (Directivo 5), S/13.000

Subgerente (Directivo 4), S/11.362

Asesor, Administrador o Procurador Adjunto (Directivo 3), S/8.973

Abogado, Analista o Médico (Profesional 6), S/7.183

Biólogo, Psicólogo, Químico Farmacéutico, Tecnólogo Médico o Especialista Administrativo (Profesional 5), S/6.052

Operador Administrativo o Programador (Técnico 6), S/5.256

Asistente Administrativo (Técnico 5), S/4.962

Asistente Médico Legal o Técnico Necropsiador (Técnico 5), S/4.471

Auxiliar Administrativo (Auxiliar 1), S/3.842

Resulta importante destacar, que así como este beneficio otorgado a servidores de apoyo a la función fiscal y administrativa del Ministerio Público, otros trabajadores del sector público, y a partir del 2026, también gozarán de incrementos salariales que reconocen la labor realizada en favor del Estado.