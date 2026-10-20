Durante octubre, miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), trabajadores del sector público y otros beneficiarios se preparan para recibir los pagos correspondientes a este mes. Las entidades responsables realizarán los abonos conforme al cronograma establecido, que distribuye las fechas según cada régimen y grupo de usuarios. En este contexto, los pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley N.° 20530 ya comenzaron a cobrar sus ingresos. La atención ahora se centra en las siguientes fechas previstas para el cumplimiento de las obligaciones de pago.

Por su parte, los trabajadores del sector público iniciarán el cobro de sus remuneraciones este martes, de acuerdo con el calendario programado. Las fechas de abono permiten a los beneficiarios organizar sus gastos y conocer cuándo tendrán disponible el dinero en sus cuentas. Por ello, se recomienda revisar el cronograma correspondiente a cada entidad o régimen para evitar confusiones. De esta manera, los usuarios podrán identificar el día que les corresponde y planificar sus operaciones con anticipación.

Los trabajadores del sector público ya tienen su programación para cobrar y disponer su dinero

El cronograma de pagos de octubre establece distintas fechas para los pensionistas de la ONP, quienes recibirán sus ingresos entre el miércoles 7 y el sábado 24. La programación contempla que los últimos en cobrar sean los beneficiarios que reciben el dinero directamente en sus domicilios. Por otro lado, los pensionistas del régimen del Decreto Ley N.° 20530 que no están a cargo de la ONP tendrán sus abonos desde el miércoles 14 hasta el lunes 19 de octubre. De esta manera, cada grupo cuenta con un periodo específico para acceder a sus respectivos pagos.

En el caso de los trabajadores del sector público, el depósito de las remuneraciones está programado entre el martes 20 y el viernes 23 de octubre. Estas fechas forman parte del calendario establecido para organizar la entrega de los ingresos durante el mes. Por ello, se recomienda a los beneficiarios verificar la programación correspondiente a su régimen o entidad para conocer cuándo podrán disponer del dinero. Tener presente el cronograma también les permitirá planificar sus gastos y evitar confusiones con las fechas de abono.

Esto es el cronograma de octubre para todos los que corresponde cobrar este mes

El cronograma de pagos de octubre establece que los trabajadores del sector público recibirán sus remuneraciones entre el martes 20 y el viernes 23, según el ministerio o la entidad a la que pertenezcan. El martes 20 será el turno de Educación, incluidas las universidades, la Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia y los gobiernos regionales: unidades ejecutoras. También cobrarán ese día la Contraloría General de la República, el Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

La programación continuará el miércoles 21 con los trabajadores de Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. El jueves 22 corresponderá al personal de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Finalmente, el viernes 23 se efectuarán los pagos para quienes laboran en Producción, Comercio Exterior y Turismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Fuero Militar Policial, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Tribunal Constitucional.

Conoce el Cronograma de pensión ONP. Los primeros serán los pensionistas de esta régimen.

Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) serán los primeros en recibir sus ingresos durante octubre, de acuerdo con un cronograma organizado según la inicial de sus apellidos. Los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con las letras A-C cobrarán el miércoles 7, mientras que los de D-L lo harán el viernes 9. Para quienes tengan apellidos de M-Q, el depósito está previsto para el lunes 12, y los de R-Z recibirán el pago el martes 13. En tanto, la entrega de pensiones a domicilio comenzará el jueves 15 y se extenderá hasta el sábado 24 de octubre.

Por otro lado, los pensionistas de los regímenes del Decreto Ley N.° 18846, Decreto Ley N.° 20530, Ley N.° 30003 y Ley N.° 26790 tendrán sus abonos en cuenta bancaria el miércoles 14 de octubre. Los depósitos se realizarán a través de entidades como el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif, según la modalidad correspondiente a cada régimen. En estos casos, quienes reciben sus pensiones mediante la modalidad de pago a domicilio podrán hacerlo entre el sábado 17 y el sábado 24 de octubre. Así, el cronograma contempla fechas diferenciadas para atender a los distintos grupos de beneficiarios.

Conoce las fechas en que cobrarán lo de las pensiones del decreto 20530 en octubre

Aunque la Oficina de Normalización Previsional (ONP) concentra progresivamente la administración de más pensiones, todavía existen trabajadores cuyos pagos se gestionan a través de otras entidades públicas. Mientras se concreta esta transición, los beneficiarios deberán respetar las fechas establecidas para recibir sus ingresos durante octubre. El miércoles 14 será el turno de Educación, incluidas las universidades, la Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, el Poder Judicial y el Ministerio Público. También cobrarán ese día los trabajadores de Economía y Finanzas, Justicia, los gobiernos regionales: unidades ejecutoras, la Contraloría, el Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

El calendario continuará el jueves 15 con los pensionistas vinculados a Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Para el viernes 16 están programados los pagos correspondientes a Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Finalmente, el lunes 19 de octubre recibirán sus pensiones los beneficiarios de Producción, Comercio Exterior y Turismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Tribunal Constitucional. Revisar estas fechas permitirá a los usuarios conocer cuándo les corresponde cobrar.

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