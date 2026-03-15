En el Perú, el Banco de la Nación es una entidad que representa al Estado peruano en las transacciones comerciales, tanto en el sector público como privado. Inclusive, cumple un rol fundamental para miles de peruanos que se acercan todos los días a sus oficinas o utilizan sus principales plataformas digitales para realizar alguna consulta o ciertos trámites. En ese sentido, como parte de una iniciativa destinada a ofrecer respaldo económico a los trabajadores estatales y pensionistas de la ONP en todo el país, la entidad bancaria ofrece cada cierto tiempo la oportunidad de obtener un préstamo de hasta S/ 100 000. Para beneficio de los clientes, este crédito financiero presenta una tasa promocional muy competitiva que logra diferenciarse de otras entidades financieras a nivel nacional. Sin embargo, para acceder al denominado Préstamo Multired es indispensable cumplir con una serie de requisitos previamente establecidos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL PRÉSTAMO MULTIRED DEL BANCO DE LA NACIÓN?

A través de sus plataformas oficiales, el Banco de la Nación informó que ha lanzado una campaña de préstamos con tasas preferenciales dirigidos a los trabajadores del sector público como docentes, personal de salud, policías, militares y pensionistas de la ONP, entre otros, hasta el próximo 3 de abril de 2026. Se trata de un préstamo Multired de hasta S/ 99 999 con una tasa costo efectiva anual (TCEA) desde 11.57 %, sobre la base de una tasa de interés efectiva anual (TEA) del 9.99 %, que le permite al cliente pagar hasta en 60 meses, según evaluación crediticia.

Así, los trabajadores públicos y pensionistas que reciben sus ingresos mediante la entidad financiera y deseen obtener este préstamo, tendrán que asistir a cualquiera de las agencias del Banco de la Nación que se encuentran a nivel nacional con la finalidad de ser evaluados. Por ello, deberán llevar su DNI original, copia o carné de extranjería. Además, la última boleta de pago en formato original y copia con una antigüedad máxima de cuatro meses. Para mayor información o también evaluación pueden escribir a través del WhatsApp Quina al 966 216 942, llamar a la línea gratuita 0800-1-0700 o simplemente escribir al correo miprestamomultired@bn.com.pe.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL PRÉSTAMO MULTIRED?

A continuación, te presentamos las condiciones en caso te encuentres interesado en adquirir algún préstamo en el Banco de la Nación: