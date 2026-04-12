Por Luis Carlo Merino

La fecha ha llegado para conocer el nombre del nuevo presidente peruano, y esto tras efectuarse una votación que desde inicio de campaña resulta polémica e histórica a la vez. Esto último referente a la celebración de las Elecciones Generales 2026, tiene que ver con la cantidad de candidatos postulando para llegar a Palacio de Gobierno, y por lo cual muchos ciudadanos expresan un desconcierto que puede verse reflejado en el acto de cometer errores muy particulares. Al respecto, y con miras a la jornada del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llama la atención brindando recomendaciones específicas, y buscando así minimizar desaciertos al momento de sufragar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.