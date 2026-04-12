La fecha ha llegado para conocer el nombre del nuevo presidente peruano, y esto tras efectuarse una votación que desde inicio de campaña resulta polémica e histórica a la vez. Esto último referente a la celebración de las Elecciones Generales 2026, tiene que ver con la cantidad de candidatos postulando para llegar a Palacio de Gobierno, y por lo cual muchos ciudadanos expresan un desconcierto que puede verse reflejado en el acto de cometer errores muy particulares. Al respecto, y con miras a la jornada del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llama la atención brindando recomendaciones específicas, y buscando así minimizar desaciertos al momento de sufragar.

LOS ERRORES QUE PODRÍAN IVALIDAR TU VOTO DURANTE ELECCIONES 2026, SEGÚN LA ONPE

Desde muy tempranas horas del 12 de abril, las mesas de sufragio quedarán instaladas a nivel nacional, y con ello se dará inicio a unas Elecciones Generales catalogadas como las más complejas y fragmentadas de la historia reciente peruana.

En ese sentido, hoy resultan llamativos los errores que suelen cometer los ciudadanos al momento de emitir voto, y más aún considerando la extensa lista de candidatos inscritos para presidir el país, diputados y senadores postulantes a importantes cargos, y también quienes buscan integrar el Parlamento Andino.

Considerando que la boleta de las Elecciones Generales 2026 mide más de 42 centímetros de ancho, 40 de largo y tiene 5 columnas, la especialista de la ONPE, Betty Luján, hace hincapié n la importancia de evitar desaciertos marcándola correctamente, y así terminar sufragando sin contratiempos.

En relación al voto preferencial, el organismo electoral explica que se trata de un mecanismo opcional a partir del cual gozas de la chance durante la jornada del 12 de abril, de poder “elegir a candidatos específicos de la lista de una organización política”, quedando no permitido elegir a dos candidatos de distintos partidos ubicados en una misma zona.

Asimismo, y como parte de los errores más frecuentes que podrías estar cometiendo durante las Elecciones Generales 2026, Betty Luján de la ONPE refiere mediante diálogo concedido a Andina, que no debe colocarse la “X” en recuadro blanco de cédula, y si en el símbolo de grupo político escogido a fin otorgarle el sufragio válido deseado.

¿A PARTIR DE QUÉ HORA SE PUEDE ASISTIR A EMITIR VOTO EL 12 DE ABRIL? ESTO REFIERE LA ONPE

Una nueva jornada e histórica para el Perú se aproxima, y con la llegada de un 12 de abril donde desde muy tempranas horas, más de 27 millones de ciudadanos mayores de edad emitirá su voto por el presidente, vicepresidentes, senadores, diputados, y parlamentarios andinos de su preferencia.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, y por parte de la ONPE a partir de la habilitación de portal web, el horario de atención para participar en las Elecciones Generales 2026, arranca a las 7 a.m., y culminará 10 horas después, es decir, 5 de la tarde.

Con respecto a los miembros de mesa entre titulares y suplentes, dicho organismo electoral constitucional autónomo precisa que el 12 de abril quienes hayan sido seleccionados, y notificados al respecto, deben reunirse en sus respectivos locales de votación a las 6 de la mañana, y esto a fin de instalar las mesas de sufragio que recibirán a más de 27 millones de peruanos portando DNI.

RENIEC ACLARA SI SE PUEDE VOTAR CON DNI VENCIDO

Nuevamente los ciudadanos peruanos harán uso de su derecho al voto, y participando en esta ocasión en unas Elecciones Generales 2026 donde el DNI reviste de suma importancia para ejercerlo.

Mostrando dicha cédula estarás siendo considerado para la elección de diversos cargos públicos, siendo el RENIEC ahora el organismo que emite la Resolución Jefatural N° 000030, y a partir de la cual sorprende prorrogando excepcionalmente la vigencia de aquellas vencidas o por vencer hasta el 12 de abril de 2026.

“Los ciudadanos podrán identificarse con el DNI azul o el documento electrónico en su versión 1.0, 2.0 y 3.0 en la mesa de sufragio, a pesar de que se encuentren caducos”, remarca la entidad a través de nota de prensa, y puntualizando en que con miras a la celebración de las Elecciones Generales 2026, se trata de una medida excepcional buscando “garantizar la participación de todos los peruanos”.