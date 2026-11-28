El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima anunció que sorteará 51 premios entre los ciudadanos que paguen la cuarta y última cuota del impuesto vehicular, el impuesto predial y los arbitrios municipales hasta este lunes 30 de noviembre, con el fin de evitar recargos y premiar el cumplimiento oportuno.

¿Cuáles son los premios del sorteo del SAT de Lima?

La entidad entregará 51 premios a los vecinos que cumplan con sus pagos dentro del plazo establecido. La lista incluye tarjetas de regalo de S/ 1000 y S/ 500, vales de combustible y un televisor Smart de 75 pulgadas.

El SAT precisó que los usuarios pueden efectuar sus abonos a través de las billeteras digitales Yape y Plin

¿Cómo pagar los tributos municipales por internet?

Los contribuyentes pueden cancelar sus deudas de manera virtual sin acudir a una agencia presencial. Para realizar el trámite deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página web oficial www.gob.pe/satlima

Seleccionar la opción “Pagos en línea”

Escribir el número de DNI o la placa del vehículo, según corresponda

Elegir la cuota a cancelar y el medio de pago

El SAT precisó que los usuarios pueden efectuar sus abonos a través de las billeteras digitales Yape y Plin, además de las plataformas de banca en línea de las entidades financieras autorizadas.

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¿Qué otros beneficios reciben los vecinos puntuales?

Quienes cancelen sus tributos hasta el 30 de noviembre ingresarán al programa Vecino Limeño Puntual (VLP). Según informó la comuna metropolitana, esta iniciativa permite acceder a descuentos en establecimientos comerciales afiliados, instituciones educativas y servicios de salud dental y estética.