¿Se acaban las clases antes? Minedu confirma cambio en el calendario escolar por riesgo de El Niño | Foto: Andina
¿Se acaban las clases antes? Minedu confirma cambio en el calendario escolar por riesgo de El Niño | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció una modificación excepcional en el calendario escolar 2026 para una región del país como parte de las acciones preventivas frente a los pronósticos que advierten un posible episodio de El Niño de gran intensidad hacia el cierre del año. La medida busca reducir la exposición de estudiantes, docentes y trabajadores de las instituciones educativas ante eventuales lluvias intensas, inundaciones y huaicos, priorizando la seguridad y la continuidad del servicio educativo en toda la región afectada, sin afectar el desarrollo del año académico. Aunque el anuncio ha generado dudas entre las familias sobre un posible recorte de clases, las autoridades explicaron cómo se reorganizarán las actividades para cumplir con las metas educativas previstas.

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