El Ministerio de Educación (Minedu) anunció una modificación excepcional en el calendario escolar 2026 para una región del país como parte de las acciones preventivas frente a los pronósticos que advierten un posible episodio de El Niño de gran intensidad hacia el cierre del año. La medida busca reducir la exposición de estudiantes, docentes y trabajadores de las instituciones educativas ante eventuales lluvias intensas, inundaciones y huaicos, priorizando la seguridad y la continuidad del servicio educativo en toda la región afectada, sin afectar el desarrollo del año académico. Aunque el anuncio ha generado dudas entre las familias sobre un posible recorte de clases, las autoridades explicaron cómo se reorganizarán las actividades para cumplir con las metas educativas previstas.

¿SE ACABAN LAS CLASES ANTES POR EL CAMBIO EN EL CALENDARIO ESCOLAR?

Sí, pero únicamente en la región Piura. El Minedu confirmó que el año escolar 2026 concluirá el 27 de noviembre en esa jurisdicción, adelantando el cierre previsto inicialmente. La decisión responde al mayor riesgo de fenómenos climáticos durante los últimos meses del año, cuando podrían presentarse precipitaciones intensas y otros eventos asociados a El Niño. La medida tiene carácter preventivo y busca proteger a toda la comunidad educativa sin modificar el calendario del resto de regiones del país, según informa La República.

¿SE REDUCIRÁ EL NÚMERO DE HORAS DE CLASE?

No. El sector Educación aseguró que los estudiantes recibirán la totalidad de las horas lectivas exigidas por la normativa vigente. Para lograrlo, las UGEL reorganizarán las actividades académicas trasladando los días programados para diciembre hacia otros momentos del año mediante semanas de gestión y determinadas fechas del calendario. Las autoridades también aclararon que este ajuste no contempla la realización de clases los sábados, por lo que el cumplimiento de los 160 días lectivos se alcanzará con una redistribución de las jornadas escolares.

¿LA MEDIDA ALCANZA A LOS COLEGIOS PRIVADOS?

El cambio comprende tanto a las instituciones educativas públicas como privadas ubicadas en Piura. En el caso de los colegios particulares, el Ministerio de Educación señaló que sus directivos podrán analizar si continúan con las clases siempre que las instalaciones ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad y que el desplazamiento de estudiantes y profesores no represente un peligro. De esta manera, cada centro podrá evaluar su situación sin dejar de priorizar la protección de la comunidad educativa.

¿POR QUÉ PIURA ES UNA DE LAS REGIONES MÁS PREOCUPANTES?

Las autoridades educativas advirtieron que una parte importante de la infraestructura escolar presenta condiciones de vulnerabilidad. Más de 250 colegios requieren trabajos urgentes de mantenimiento o la instalación de módulos temporales, mientras que varias instituciones se encuentran en zonas donde podrían registrarse inundaciones, deslizamientos o activación de quebradas.

Este panorama, sumado a los pronósticos climáticos para finales de 2026, llevó al Minedu y a la Dirección Regional de Educación de Piura a adoptar medidas anticipadas para disminuir riesgos y garantizar la continuidad del servicio educativo en condiciones más seguras. Las autoridades indicaron que continuarán evaluando la evolución de las condiciones climáticas para adoptar nuevas medidas si la situación lo requiere.