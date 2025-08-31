El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más indispensables en la vida cotidiana de los peruanos, ya que pueden identificarse y acceder a diversos trámites legales, bancarios, escolares y médicos, así como también acceder a servicios del Estado como salud, educación y programas sociales. En ese sentido, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una buena noticia para la población: la única emisión del DNI electrónico 3.0. De esta manera, se garantiza una mayor seguridad a los ciudadanos en el proceso de identificación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL NUEVO DNI ELECTRÓNICO, SEGÚN RENIEC?

El pasado 29 de agosto, a través de la Resolución Jefatural 144-2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que, en adelante, los ciudadanos peruanos solo recibirán el DNI electrónico 3.0, reemplazando al tradicional DNI azul para adultos y al DNI amarillo. Por lo tanto, estos documentos mantendrán su vigencia hasta el día que caduquen, por lo que no será necesario aún su renovación, inscripción, duplicado o rectificación de datos.

En cuanto al precio del nuevo DNI electrónico 3.0, según el Reniec, los ciudadanos podrán obtener su cédula a un precio similar a los demás documentos, es decir, S/ 30 para ciudadanos de 17 años o más y S/ 16 para menores de edad hasta el próximo 25 de diciembre de 2025. Es importante mencionar que este proceso de transición busca asegurar la seguridad, integridad y confiabilidad en la identificación de los ciudadanos peruanos, promoviendo al mismo tiempo la implementación de tecnología avanzada en todo el país.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL DNI ELECTRÓNICO 3.0?

De acuerdo con el Reniec, hasta la fecha más de un millón de peruanos cuentan con el nuevo DNI electrónico 3.0, que tendrá una vigencia de 10 años para adultos y 3 años para menores hasta los 12 años. Entre las principales ventajas del nuevo documento se encuentra su fabricación en policarbonato y la incorporación de un chip criptográfico, que asegura la confidencialidad y protección de los datos personales. Eso no es todo, el nuevo sistema incorpora un código QR que permitirá a autoridades y organizaciones verificar de manera automática la autenticidad de la identidad, tanto en plataformas digitales como en soportes físicos.