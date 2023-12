El sector público del país disfruta de un feriado largo desde el jueves 7 de diciembre, fecha que sirve como puente festivo para celebrar el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y para conmemorar la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre), además de disfrutar el domingo 10 de diciembre, que es un día habitual de descanso.

Debido a este contexto, muchas personas se preguntan si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuará entregando licencias de conducir en los Centros de Atención al Ciudadano (MAC) de Lima, por lo que a continuación te contamos todo lo que debes saber sobre este tema.

¿SE PODRÁ TRAMITAR LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL FERIADO LARGO?

El MTC ha informado oficialmente que durante el feriado largo en Perú si se llevará a cabo la entrega de licencias de conducir, aunque en un horario especial. El día jueves 7 de diciembre, que fue decretado día no laborable, se atendió al público en general desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. en los MAC de los distritos de Comas, Santa Anita y San Juan de Miraflores.

En cuanto a los días viernes y sábado el horario de atención para la entrega de licencias de conducir será dese las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en las mismas sedes MAC; mientras que el domingo no habrá atención.

Es importante mencionar que las oficinas del MTC, ubicadas en Lince y Cercado de Lima, que se encargan de la emisión de brevetes, reanudarán su atención el lunes 11 de diciembre.

¿CUÁLES SON LOS CENTROS MAC QUE FUNCIONAN EN LIMA?

Existen tres Centros de Atención al Ciudadano (MAC) que operan en Lima, los cuales son los siguientes:

MAC Lima Este: Mall Plaza Santa Anita

Mall Plaza Santa Anita MAC Lima Norte: Centro Comercial Mall Plaza Comas

Centro Comercial Mall Plaza Comas MAC Lima Sur: Centro Comercial Open Plaza Atocongo, en el segundo nivel, ubicado en San Juan de Miraflores.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LOS TRÁMITES PARA LICENCIA DE CONDUCIR ELECTRÓNICA?

Los trámites de brevetes electrónicos se podrán realizar con normalidad durante los días del feriado largo. El usuario simplemente deberá realizar el respectivo proceso mediante el siguiente enlace: https://licencias.mtc.gob.pe.

¿QUÉ FECHA ES DÍA NO LABORABLE Y QUÉ FECHA ES FERIADO EN ESTE FIN DE SEMANA?

Según el Decreto Supremo Nº 151-2022-PCM y el Decreto Legislativo N° 713, el jueves 7 de diciembre es considerado día no laborable, mientras que el viernes 8 y sábado 9 de diciembre son días feriados nacionales debido al Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho.

Sin embargo, si bien es feriado largo a nivel nacional, el día no laborable solo aplica para el sector público, quienes tendrán que recuperar las horas que no trabajaron durante los próximos diez días. En el caso del sector privado esta medida es opcional y dependerá del acuerdo que tenga el empleador y el trabajador sobre la recuperación de las horas que no trabajó.

Cabe mencionar que el último feriado largo del año en el Perú se desarrollará el sábado 23 de diciembre y culminará el martes 26 de diciembre por las fiestas navideñas.

Por otra parte, en el 2024 habrá 16 feriados en el Perú durante el transcurso del año, debido a que se adicionaron cuatro días libres más por iniciativa del Congreso de la República. En este sentido, el primer fin de semana largo del otro año será el feriado por Año Nuevo y el 2 de enero como día no laborable.