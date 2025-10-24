Ante la inminente ola de criminalidad en Lima y Callao, los distritos como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres son considerados como zonas peligrosas y críticas. De hecho, en estos lugares se han registrado los principales asesinatos de transportistas y ciudadanos comunes, secuestros y robos a mano armada. Esta situación pone en alerta a miles de peruanos, quienes ven sus vidas amenazadas por la acción de estos delincuentes. Ante esta problemática, el gobierno de José Jerí ha dispuesto un nuevo estado de emergencia para la capital. Sin embargo, esta medida ha generado dudas entre la ciudadanía sobre si las reuniones familiares quedarán restringidas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUEDAN PROHIBIDAS LAS REUNIONES SOCIALES TRAS EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA?

Este miércoles 22 de octubre se dio inicio a un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días que, según el presidente de la República, José Jerí, promete ser diferente a los anteriores. No obstante, hasta el momento se han registrado 5 muertos en diversos puntos de la capital y un colegio extorsionado. Por otro lado, a pesar de las restricciones vinculadas a la seguridad ciudadana, esta medida conlleva la limitación temporal de derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, en la que la policía puede intervenir a una persona y solicitarle su DNI, y la inviolabilidad de domicilio, aunque contempla excepciones específicas para determinados casos.

@rppnoticias 🔴🗣️ El presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras Latam, José Saavedra, enfatizó que el actual estado de emergencia implica restricciones a la libertad de reunión y de tránsito, así como restricciones a las actividades públicas y masivas. 📲 Más información en rpp.pe ♬ sonido original - RPP Noticias

De esta manera, no se contempla en el Decreto Supremo n.° 124-2025-PCM la suspensión de eventos o reuniones como fiestas de cumpleaños, bodas o bautizos en el ámbito privado. Asimismo se ha determinado la creación del Comité de Coordinación Operativa Regional (CCOR) y el Comité de Fiscalización (CF), a fin de monitorizar la implementación y cumplimiento de dichas medidas. Esto con el objetivo de reducir la actividad delictiva y debilitar el poder de las mafias que extorsionan a artistas, empresarios, directores de colegios y propietarios de negocios en general, quienes son victimas diariamente de estos criminales.

¿HABRÁ TOQUE DE QUEDA TRAS LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA?

Como se recuerda, a través de una conferencia prensa, Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, anunció que esta declaración del estado de emergencia en Lima Metropolitana tiene como finalidad combatir la criminalidad que golpea a miles de peruanos todos los días. Según el premier, esta medida tendrá una serie de acciones específicas y articuladas entre distintos sectores del Estado. Así, a pesar de que no contempla por ahora la implementación del toque de queda en la capital, Álvarez no lo descartó.

“No se ha contemplado como una medida el toque de queda, pero no la descarto. Tendría que demostrarse, a cargo del técnico que la proponga, cuál es su efectividad real, considerando que la criminalidad ya no responde a la nocturnidad que, según la criminología, era propia de los delincuentes más avezados”, dijo. Este pronunciamiento ha generado el malestar y la desconfianza de diversos sectores debido a la poca eficacia de este tipo de acciones frente a los avances tangibles del delito y la extorsión.

