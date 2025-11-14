Las primeras fechas del cronograma oficial para solicitar el retiro de hasta 4 UIT de los fondos AFP llegan a su fin el próximo 18 de noviembre, y con ello muchos afiliados empiezan a preguntarse qué ocurre si no realizaron su trámite a tiempo. Mientras la actual fase avanza con los DNI terminados en 7 y 8, y pronto con el 9, quedan aún alternativas para quienes no lograron registrar su pedido dentro del plazo inicial.

La buena noticia es que el sistema contempla una segunda ronda y, más adelante, un periodo libre en el que todos podrán presentar su solicitud. Estas etapas han sido confirmadas en el cronograma vigente y permiten que ningún afiliado se quede sin la opción de retirar su dinero. A continuación, te contamos qué señala el cronograma para quienes quedaron rezagados y qué debes tener en cuenta para evitar retrasos.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA PARA LOS REZAGADOS?

Si un afiliado dejó pasar su fecha inicial, tiene la opción de participar en la segunda vuelta del cronograma, que comenzará el miércoles 19 de noviembre. Esta fase se inicia con quienes poseen una letra al final del DNI y continúa con los números del 0 al 9. Las fechas establecidas para esta etapa son las siguientes:

Letra al final del documento: miércoles 19 de noviembre

DNI terminado en 0: jueves 20 de noviembre

DNI terminado en 1: viernes 21 de noviembre

DNI terminado en 2: lunes 24 de noviembre

DNI terminado en 3: martes 25 de noviembre

DNI terminado en 4: miércoles 26 de noviembre

DNI terminado en 5: jueves 27 de noviembre

DNI terminado en 6: viernes 28 de noviembre

DNI terminado en 7: lunes 1 de diciembre

DNI terminado en 8: martes 2 de diciembre

DNI terminado en 9: miércoles 3 de diciembre

¿HABRÁ UNA ETAPA SIN RESTRICCIÓN DE FECHAS?

Después de culminar la tercera fecha asignada para cada grupo, se habilitará un periodo libre en el que cualquier afiliado podrá ingresar su solicitud sin depender del último dígito de su DNI. Esta ventana se abrirá el jueves 4 de diciembre y permitirá registrar el pedido en cualquier día hábil, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. El cierre definitivo para realizar el trámite quedará marcado para el viernes 16 de enero de 2026, según informa Infobae.

¿CUÁNDO SE REALIZAN LOS DEPÓSITOS DEL RETIRO AFP?

La normativa sobre el retiro señala que la entrega del dinero se hará en cuatro depósitos separados, cada uno equivalente a 1 UIT (S/5.350). El primer desembolso debe enviarse dentro de los 30 días calendario posteriores al registro exitoso de la solicitud. Los pagos siguientes se ejecutan siguiendo el mismo intervalo.

¿CUÁLES SON LOS ENLACES OFICIALES PARA REGISTRAR LA SOLICITUD?

Cada administradora tiene su propio portal digital para realizar el trámite. Los afiliados deben ingresar únicamente a la plataforma correspondiente:

AFP Integra: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

Profuturo AFP: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

Prima AFP: https://retiro.prima.com.pe/login

AFP Hábitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

¿CÓMO SABER A QUÉ AFP PERTENEZCO?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuenta con una página oficial para consultar tu afiliación sin costo alguno. Solo debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace de consulta de la SBS.

Escribe tu número de DNI y completa los datos solicitados.

Presiona “Buscar” para ver el resultado.

En pocos segundos sabrás a qué AFP perteneces, el último aporte de tu empleador y otros datos de tu cuenta individual.