Este miércoles 17 de septiembre se retomará el debate en el Congreso de la República sobre un posible nuevo retiro de fondos previsionales, conocida como el octavo retiro, de las las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera lo anunció de dicha manera. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Se viene el octavo retiro? Lo que debes saber del decisivo debate de este miércoles 17 de septiembre sobre tus fondos AFP

A la sesión han sido convocados representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación de AFP, con el objetivo de exponer directamente sus perspectivas técnicas y políticas frente a esta propuesta.

Víctor Flores Ruiz, legislador de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Economía del Congreso, por su parte, anunció que se incluirá en la agenda parlamentaria la discusión de las iniciativas que buscan habilitar un nuevo retiro de fondos previsionales.

A través de sus redes sociales, el congresista informó que la Comisión de Economía discutirá este miércoles 17 de septiembre los proyectos sobre un posible octavo retiro de AFP.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un sistema previsional justo, transparente y al servicio de sus aportantes, para asegurar su bienestar y futuro”, señala el mensaje.

¿Cuál es la postura de la presidenta Dina Boluarte?

En un giro que marca distancia con la postura técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, la presidenta Dina Boluarte anunció el respaldo oficial del Ejecutivo a un eventual octavo retiro de fondos de las AFP. La decisión, según trascendió, fue tomada tras conversaciones directas con el titular del MEF, quien días atrás había descartado públicamente la viabilidad de la medida.

“Estamos más unidos y más fuertes que nunca, enfocados en consolidar nuestra economía, destrabando proyectos y abriendo los brazos a las inversiones que generan empleo. Y pensando justamente en las familias, queremos anunciar que, tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas, y atendiendo sobre todo la preocupación de millones de peruanos que están a la expectativa del próximo retiro de las AFP, nuestro Gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida”, comentó Boluarte un evento del Ejecutivo en el distrito de San Luis.

¿Cuál es la diferencia entre la AFP y ONP?

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones. La entidad recibe y gestiona los aportes de las personas que se encuentran afiliadas a este sistema de fondo común. Su sistema sirve para pagar las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En este sistema nacional de pensiones, el número de aportantes debe ser mayor al número de jubilados para que este programa cuente con un funcionamiento óptimo. En caso de no desarrollarse de esta forma, no todas las personas podrían acceder a este beneficio.

Por otro lado, la AFP son las siglas de la Administradora de Fondos de Pensiones, que mediante el Sistema Privado se encarga de proteger los aportes con un funcionamiento de aportes en cuentas individuales directamente a nombre del aportante. Las AFP cuentan con cuatro tipos de fondo que tienen distinto riesgo. Estos permiten rentabilizar lo que han ahorrado dentro de un determinado tiempo, para que luego sea retribuido cuando le corresponda la jubilación a sus aportantes.