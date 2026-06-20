La pronta llegada de julio trae consigo una expectativa especial, pues representa el inicio de una etapa muy esperada para miles de familias. Se trata del mes en el que muchas personas planean desde viajes familiares hasta la cancelación de deudas acumuladas, gracias al ingreso extra que significa la gratificación. En esta oportunidad, hay un grupo de trabajadores particularmente emocionados: ciertos servidores públicos que verán reflejado este pago por primera vez en su historia laboral, tras la entrada en vigencia de una reciente norma. Este cambio tan importante, aunque muy positivo, ha generado diversas preguntas sobre cómo se hará efectivo el depósito pronto. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este esperado beneficio.

¿QUIÉNES SERÁN LOS PRIMEROS TRABAJADORES EN RECIBIR LA GRATIFICACIÓN DE JULIO 2026?

Los primeros beneficiados serán los trabajadores contratados bajo el régimen CAS en las entidades del sector público. Este grupo accederá por primera vez a una gratificación reconocida por ley, una medida que también contempla la incorporación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). De esta manera, miles de servidores estatales obtendrán beneficios que anteriormente no estaban incluidos dentro de las condiciones laborales de este régimen.

Trabajadores CAS. | Foto: Andina

¿CUÁNDO SE REALIZARÍA EL PAGO DE LA GRATIFICACIÓN?

El cronograma para este beneficio sigue los plazos habituales establecidos para otros trabajadores del sector estatal. Las instituciones tienen como fecha máxima el 15 de julio de 2026 para realizar el depósito. Este límite es fundamental, ya que garantiza que el beneficio cumpla su propósito de apoyar la economía de los servidores públicos durante las celebraciones de Fiestas Patrias, según informa La República.

¿CUÁL SERÁ EL MONTO QUE RECIBIRÁN LOS TRABAJADORES CAS?

Aunque ya está confirmado que los trabajadores CAS recibirán gratificación en julio de 2026, el monto definitivo todavía se encuentra en evaluación. El titular del MEF, Rodolfo Acuña Namihas, explicó que la principal discusión no gira en torno a la existencia del beneficio, sino a la cantidad de dinero que podrá entregar cada entidad pública. Esto se debe a que algunas instituciones cuentan con recursos suficientes para asumir el pago completo, mientras que otras enfrentan limitaciones presupuestales.

Por ese motivo, el Ejecutivo analiza mecanismos que permitan aplicar la norma de manera progresiva. Incluso, el primer desembolso podría ser inferior al monto previsto por la ley y aumentar gradualmente conforme se implementen las disposiciones correspondientes. No obstante, la norma aprobada establece que la gratificación debe estar vinculada a la remuneración mensual del trabajador y no a un aguinaldo fijo.

“Habrá gratificación, pero se evalúa el monto”, señaló el ministro Acuña Namihas. “Los mecanismos de gradualidad que estamos proponiendo seguro los van a ver en las normas que vamos a llevar al Congreso”, agregó al explicar las medidas que prepara el Ejecutivo para poner en marcha este beneficio.

Foto: Andina

¿EL MEF PRESENTARÁ UNA DEMANDA CONTRA LA LEY APROBADA?

Ante los rumores de una posible acción legal, el Ministerio de Economía ha sido contundente al descartar cualquier intención de frenar la ley. La entidad ha enviado un mensaje de tranquilidad a los gremios sindicales y a los trabajadores estatales, asegurando que respetarán lo aprobado por el Legislativo.

En un comunicado reciente, el MEF reafirmó su postura: “El MEF precisa que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas”.

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