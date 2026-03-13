En la actualidad, uno de los programas más importantes en el Perú es Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que se ha consolidado como una de las iniciativas más llamativas para muchos jóvenes de bajos recursos y alta vulnerabilidad a nivel nacional. Así, entre los beneficios que brinda figuran el acceso a universidades o institutos, además la cobertura de costos académicos, matrícula, pensiones, admisión y titulación, gastos de manutención (alimentación, movilidad y alojamiento) y materiales de estudio. De esta manera, en medio del etapa final del proceso, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció una buena noticia para un grupo de postulantes preseleccionados: la habilitación de una segunda oportunidad que permitirá obtener una de las becas integrales en la presente convocatoria. Es así que muchos podrán acceder al 70 % restante de las plazas disponibles, lo que asegurará el ingreso a algunas de las mejores instituciones del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A UNA NUEVA VACANTE PARA BECA 18?

A través de sus plataformas oficiales, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo informó que, tras culminar la primera etapa del proceso, los postulantes que no fueron seleccionados o no completaron su inscripción podrán participar una vez más en la segunda etapa, en la que se otorgará el 70 % de becas restante, equivalente a 3 629 plazas. En esta oportunidad, la postulación, que será entre el 6 y el 27 de abril hasta las 11:59 p. m., se desarrollará de manera virtual y sin costo en la plataforma oficial del programa (LINK).

Asimismo, entre los requisitos, previamente los participantes deben haber sido admitidos en una institución de educación superior, en una carrera y sede consideradas elegibles dentro del presente concurso. Eso no es todo, el programa del Minedu exige a los jóvenes que hayan culminado la educación secundaria con alto rendimiento académico, según la modalidad de postulación registrada. Finalmente, indicaron que las becas se otorgarán por orden de mérito y con prioridad para postulantes con discapacidad o que elijan instituciones públicas, centros de mayor calidad, sedes en regiones con menos estudiantes o carreras con alta demanda laboral.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL RECORTE DE PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA BECA 18 DEL PRONABEC?

Desde hace algunas semanas, miles de jóvenes peruanos se mantienen a la expectativa por la continuidad de Beca 18, los otros programas de Beca 18, Beca Técnico Productiva y Beca Permanencia. Si bien es cierto, el Congreso de la República anunció que incluyeron en el dictamen del Presupuesto Público 2026 los recursos para financiar el servicio a nivel nacional, desde el Poder Ejecutivo informaron que los S/ 50 millones aprobados solo alcanzarían para cubrir 2 000 becas, lo que afectaría a un amplio porcentaje de estudiantes que aspiraban a una de las 20 000 vacantes anunciadas anteriormente.

Por su parte, la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Cecilia García, señaló que, con el financiamiento disponible hasta la fecha, aún no se ha definido un monto exacto que se otorgará del programa Beca 18, aunque reconoció que el margen es limitado debido a que el dinero también está destinado para gasto corriente y planillas de maestros. “Con S/50 millones, que es lo adicional que nos han dado, podríamos llegar, en el mejor de los casos, a 2.000 becas. Nuestro ideal es sacar las más posibles porque sabemos las expectativas que se habían creado. Los 50 millones que nos han dado es para todo. De hecho, hay un déficit”, explicó también la funcionaria del Pronabec para La República.