Por Redacción EC

En la actualidad, uno de los programas más importantes en el Perú es Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que se ha consolidado como una de las iniciativas más llamativas para muchos jóvenes de bajos recursos y alta vulnerabilidad a nivel nacional. Así, entre los beneficios que brinda figuran el acceso a universidades o institutos, además la cobertura de costos académicos, matrícula, pensiones, admisión y titulación, gastos de manutención (alimentación, movilidad y alojamiento) y materiales de estudio. De esta manera, en medio del etapa final del proceso, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció una buena noticia para un grupo de postulantes preseleccionados: la habilitación de una segunda oportunidad que permitirá obtener una de las becas integrales en la presente convocatoria. Es así que muchos podrán acceder al 70 % restante de las plazas disponibles, lo que asegurará el ingreso a algunas de las mejores instituciones del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.