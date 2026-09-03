Los profesionales inscritos al proceso SERUMS 2026-II ya pueden verificar su condición y, si tienen observaciones, corregir la documentación dentro del plazo establecido. (Fuente: El Peruano)
Los profesionales inscritos al proceso SERUMS 2026-II ya pueden verificar su condición y, si tienen observaciones, corregir la documentación dentro del plazo establecido. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó este jueves 3 de septiembre la lista de postulantes aptos y observados correspondiente al proceso de adjudicación de plazas del SERUMS 2026-II. La relación es resultado de la revisión de las inscripciones realizadas entre el 19 y el 25 de agosto y permite a cada participante conocer si puede continuar en la convocatoria o si debe corregir alguna inconsistencia detectada en sus documentos.