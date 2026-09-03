El Ministerio de Salud (Minsa) publicó este jueves 3 de septiembre la lista de postulantes aptos y observados correspondiente al proceso de adjudicación de plazas del SERUMS 2026-II. La relación es resultado de la revisión de las inscripciones realizadas entre el 19 y el 25 de agosto y permite a cada participante conocer si puede continuar en la convocatoria o si debe corregir alguna inconsistencia detectada en sus documentos.

¿Dónde consultar la lista del SERUMS 2026-II?

Los profesionales pueden revisar su condición en la publicación oficial habilitada por el Minsa. El listado también especifica, cuando corresponde, el motivo por el cual una inscripción fue considerada observada. Consulta oficial del Minsa: lista de postulantes aptos y observados del SERUMS 2026-II

La publicación es especialmente importante para quienes aparecen como observados, debido a que el proceso contempla un plazo muy corto para corregir las incidencias. La revisión corresponde a la etapa previa a la adjudicación de plazas y determinará qué postulantes quedan habilitados para avanzar a las siguientes fases del SERUMS 2026-II.

¿Hasta cuándo se pueden corregir las observaciones?

El Minsa estableció que la subsanación de observaciones comenzó a las 8:00 a. m. del jueves 3 de septiembre y finalizará a las 6:00 p. m. del viernes 4 de septiembre de 2026. El trámite debe realizarse exclusivamente mediante el aplicativo Serums Digital, utilizando la clave registrada durante la inscripción.

Para levantar la observación, el postulante debe ingresar a la sección “Datos Profesionales” y reemplazar o cargar nuevamente el archivo solicitado. El sistema permitirá efectuar el cambio una sola vez, por lo que el Minsa recomienda revisar previamente que el documento sea legible, esté completo y corresponda exactamente al requisito observado.

¿Por qué un postulante puede aparecer como observado?

Entre las causas figuran problemas con la colegiatura profesional, documentos que acreditan el promedio ponderado sin sello, firma, nombre o cargo del funcionario universitario, así como certificados que no consignan la nota del internado o de las prácticas profesionales. También pueden presentarse observaciones por archivos ilegibles, incompletos o cortados y por documentos universitarios emitidos en el extranjero que no cuenten con la apostilla de La Haya o las legalizaciones correspondientes.

Una vez terminado el plazo de subsanación, el Minsa realizará una nueva revisión de los documentos presentados. Si la observación es corregida correctamente, la inscripción será declarada apta; si el postulante no subsana la incidencia o la corrección no cumple con lo requerido, será declarado no apto para continuar con el proceso de adjudicación de plazas SERUMS 2026-II.

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