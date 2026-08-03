Para miles de adultos mayores en el país, el programa Pensión 65 representa mucho más que una ayuda económica: significa un respaldo para afrontar las necesidades de la vida diaria. Impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), este beneficio está dirigido a personas de 65 años a más que viven en condición de pobreza extrema y no reciben una pensión de jubilación ni otro ingreso previsional. Su propósito es brindarles un apoyo que contribuya a mejorar su calidad de vida. De esta manera, el Estado busca proteger a una de las poblaciones más vulnerables del país.

En la actualidad, cada beneficiario recibe una subvención de S/ 350, monto que se complementa con iniciativas de inclusión social y productiva como el programa Saberes Productivos. Esta estrategia promueve que los adultos mayores participen activamente en sus comunidades y compartan sus conocimientos, experiencias y tradiciones con las nuevas generaciones. Asimismo, más de 824 mil personas en situación de pobreza extrema ya pueden acceder al cobro de este beneficio en las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. El programa continúa consolidándose como una herramienta de apoyo e integración para los adultos mayores peruanos.

Desde cuándo y cómo poder acceder al pago de los S/ 350 si pertenece al programa de pensión 65

Desde este lunes 3 de agosto, los beneficiarios del programa Pensión 65 pueden retirar la subvención bimestral de S/ 350 destinada a los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Además del pago, el aplicativo Yachaq permite a los ciudadanos consultar si forman parte del programa ingresando únicamente su número de DNI. La plataforma también ofrece información sobre los requisitos de acceso y responde las principales dudas de los usuarios. Con esta herramienta se busca agilizar la atención y facilitar el acceso a la información.

El programa informó que más de 700 mil beneficiarios ya cuentan con una tarjeta de débito del Banco de la Nación, lo que les permite disponer del subsidio de manera más rápida y segura. Gracias a este mecanismo, muchos adultos mayores ya no necesitan desplazarse a otras localidades para cobrar el beneficio. La medida contribuye a simplificar el proceso de pago y fortalece la inclusión financiera de los usuarios. Asimismo, busca brindar un servicio más accesible y eficiente a nivel nacional.

¿En qué consiste el aplicativo yachaq que deben conocer todos los beneficiados a la pensión 65?

El aplicativo Yachaq es una herramienta digital gratuita desarrollada por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con el propósito de acercar información a los adultos mayores y sus familias. Disponible para dispositivos Android, la plataforma permite acceder a datos relacionados con el programa y orienta a los usuarios sobre sus beneficios. Además, ofrece contenidos en español, quechua y aimara, facilitando su utilización por personas de distintas regiones del país y promoviendo una atención más inclusiva.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Consultar si una persona es beneficiaria de Pensión 65 mediante su número de DNI y fecha de nacimiento.

Verificar si existe un pago disponible para cobrar.

Conocer la fecha, el lugar y la modalidad de cobro de la subvención.

Revisar los requisitos para ingresar al programa.

Acceder a preguntas frecuentes e información de contacto.

¿Cómo poder acceder a una pensión 65 si no cuentas con una afiliación a la ONP y AFP para cobrar?

Pensión 65 no constituye un sistema de jubilación, sino un programa de asistencia social financiado por el Estado para atender a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad económica. A diferencia de los regímenes previsionales administrados por la ONP o las AFP, este beneficio no depende de los aportes realizados durante la vida laboral. Su finalidad es brindar apoyo económico a quienes carecen de una pensión y enfrentan una situación de pobreza extrema.

Para acceder a Pensión 65, la persona debe cumplir, entre otros, estos requisitos:

Tener 65 años o más.

Contar con DNI vigente.

Estar clasificada como pobre extrema por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

No recibir una pensión de la ONP, AFP u otra entidad pública o privada.

Presentar la solicitud correspondiente en la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la municipalidad donde reside. El trámite es gratuito.

¿Qué propuestas dirigidas a los adultos mayores en situación de pobreza realizaría el presente gobierno?

Entre las principales propuestas figura el incremento de la subvención de Pensión 65, que pasaría de S/ 350 a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema. La iniciativa busca fortalecer el respaldo económico que reciben los beneficiarios y mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, se plantea la creación de una política de Estado denominada “Cuidando la experiencia”, orientada a brindar una atención integral a esta población.

La propuesta contempla acciones enfocadas en garantizar atención oportuna en salud, acompañamiento social, seguridad económica y espacios de integración comunitaria que favorezcan una vida digna. Además, prevé el despliegue de brigadas móviles para incorporar a nuevos beneficiarios, especialmente en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y de frontera. El objetivo final es avanzar de manera progresiva hacia una pensión universal para los adultos mayores que viven en condición de pobreza, ampliando así la cobertura de la protección social en el país.

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