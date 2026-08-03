Por Christian Gambini

Para miles de adultos mayores en el país, el programa Pensión 65 representa mucho más que una ayuda económica: significa un respaldo para afrontar las necesidades de la vida diaria. Impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), este beneficio está dirigido a personas de 65 años a más que viven en condición de pobreza extrema y no reciben una pensión de jubilación ni otro ingreso previsional. Su propósito es brindarles un apoyo que contribuya a mejorar su calidad de vida. De esta manera, el Estado busca proteger a una de las poblaciones más vulnerables del país.